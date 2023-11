XXVII Giornata della Colletta Alimentare: anche a Corato sarà possibile donare

Sabato 18 novembre si terrà la XXVII Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Ogni giorno Banco Alimentare recupera eccedenze alimentari per distribuirle a strutture caritative che offrono pasti o pacchi alimentari a persone che vivono in difficoltà. Accanto all'operosa attività quotidiana, Banco Alimentare organizza ogni anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.Pur con gli strascici delle conseguenze della pandemia, nell'anno 2022 a livello nazionale sono state raccolte nella sola Giornata Nazionale della Raccolta Alimentare 7512 tonnellate di alimenti, con 11.032 Punti Vendita aderenti, 143.300 volontari e 4.700.000 italiani che hanno donato cibo. Un vero e proprio popolo mosso da quell'impeto di bene che è in ognuno di noi, è un fatto che niente e nessuno può cancellare.Le drammatiche vicende di guerre e disastri ambientali, com'è noto a tutti, stanno influendo soprattutto sull'economia di ogni famiglia italiana: la povertà ha raggiunto apici inediti.Proponendo questo gesto di condivisione si continua a tenere viva la solidarietà, in un momento in cui il migliorare della situazione può far dimenticare le tante persone in difficoltà, come le statistiche ufficiali documentano.Lo scorso 13 ottobre 2023, alla Fondazione Banco Alimentare è stata consegnata a Roma la targa "Premio Cittadino Europeo 2023". Ogni anno, infatti, il Parlamento europeo premia progetti che incoraggiano la cooperazione europea e la promozione di valori comuni quali la comprensione reciproca, l'integrazione tra le persone nell'UE, i valori e i diritti fondamentali dell'UE.A Corato sarà possibile partecipare andando a donare alimenti non deperibili nei Punti Vendita Interspar di Via Gravina ed Eurospar di Viale Cadorna.