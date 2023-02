Basket NMC, a Mesagne per la terza vittoria consecutiva

Turno infrasettimanale in terra brindisina per la Nuova Matteotti Corato che, dopo la vittoria al cardiopalma contro Vieste, farà visita alla New Virtus Mesagne per la 9°giornata di Serie C Gold.La formazione giallo-blu condivide con la Juve Trani l'ultimo posto in classifica a quota 0 punti, ma già nell'ultima partita di campionato, persa per 71-68 a Castellaneta, ha mostrato segni di miglioramento che obbligano la compagine di coach Patella a non sottovalutare questo impegno.Nella squadra allenata da coach Cosimo Romano gioca una vecchia conoscenza della NMC che ha militato all'ombra delle Quattro Torri nella seconda parte della scorsa stagione: l'ala forte serba classe 1995 Dusan Ranitovic che è anche il top scorer di Mesagne con 127 punti messi a segno in 8 partite. Il centro classe 1999 Gabriele Gallo con 11.9 punti per allacciata di scarpe e la 25enne guardia lettone Eduards Hazners, 13.6 punti a gara per lui, sono gli altri due principali terminali offensivi di Mesagne.Appuntamento a giovedì alle ore 20.00 al Palazzetto dello Sport di Mesagne.La partita sarà arbitrata dai signori Francesco De Carlo di Lequile e Ambrogio Laterza di Mola.