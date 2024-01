Boxe, Felice Moncelli a Copenaghen a caccia della cintura continentale Superwelter

Sabato sera, nella prestigiosa Royal Arena di Copenhagen, il pugile coratino Felice Moncelli affronterà il 24enne danese Oliver Meng, imbattuto in 12 match, nel Danish Fight Night.Dopo aver battuto nello scorso maggio e sullo stesso ring Khalil El Harraz e Mirko di Carlantonio in ottobre, Meng andrà per la terza volta di fila un atleta italiano, per la prestigiosa Wba Continental Europa dei superwelter.Felice "faccia d'Angelo" Moncelli dal canto suo ha un palmares invidiabile, ultimo successo la cintura da campione Ibf Europa nel 2022 e vorrà superare in fretta la sconfitta contro l'imbattuto Slawa Spomer subita in Germania nello scorso giugno.Una grande giornata per lo sport italiano e coratino dunque, che potrebbe portare la nostra città sul tetto della boxe europea.