Ritornare a indossare una cintura, a distanza di cinque anni, è sempre una grandissima soddisfazione. Il coratino Felice Moncelli ha compiuto l'impresa di battere a Ludwigshafen (in Germania) l'imbattuto tedesco Ahmad Ali e di conquistare il titolo di campione europeo Ibf nella categoria super welter."Faccia d'angelo" è stato abile a chiudere il match al settimo round per ko tecnico, prendendosi la rivincita dell'incontro perso appena quattro mesi prima a Offenbach. Una splendida prestazione da parte del pugile seguito da Simone D'Alessandri, che ha sconfitto un avversario difficilissimo da affrontare e battere, reduce proprio da una striscia di ben 17 vittorie, un pareggio e nessuna battuta d'arresto.Al termine della sfida, Moncelli ha commentato sui social: «Rispetto per Ali. Sono molto felice della mia partita. Grande notte!». Non sono mancati i complimenti del rivale per l'ottima prova mostrata sul ring: «Non è stato il mio giorno. La sconfitta fa male ma devo ancora affrontarla. Non ci sono scuse. Congratulazioni al mio avversario» ha affermato.