Corato Calcio, vietato sbagliare: oggi visita alla già retrocessa Molfetta sportiva

Corato Calcio, il mantra è uno solo: vincere per continuare a sognare la salvezza. Oggi pomeriggio alle 19, al Poli di Molfetta, andrà in scena il match tra Molfetta Sportiva e neroverdi, valevole per la 22sima giornata del massimo torneo regionale. La squadra di Mister Doudou, reduce dall'ottima vittoria in casa contro il San Marco, proverà ad allungare la striscia positiva, contro una squadra non esattamente irresistibile.I biancorossi di patron Lanza infatti, sono già certi della matematica discesa in Promozione, naturale conseguenza del drammatico score in classifica, di soli 4 punti conquistati e 90 gol subiti. Proprio questo fattore però, potrebbe causare dei pericolosi cali di tensione e in settimana i ragazzi hanno lavorato tantissimo sul fisico ma soprattutto sulla mente.La vittoria dello Spinazzola, nel posticipo contro l'Unione, ha reso un po' meno bella la classifica, pertanto i neroverdi devono approfittare del calendario agevole per centrare la nona gioia stagionale. Lo scontro diretto tra San Marco e Borgorosso, con Mola impegnata in casa contro Canosa, rende ancor più importanti questi tre punti, che potrebbero ulteriormente lanciare Loiodice e compagni verso zone più nobili della graduatoria.Vincere con tante reti, inoltre, potrebbe essere decisivo a fine anno, quando si andranno a tirare le somme. I neroverdi, nella corsa salvezza, hanno in questo momento la peggiore differenza reti di tutte le concorrenti (-4), pertanto una vittoria con goleada sarebbe ulteriormente benefica per la classifica neroverde.Appuntamento dunque fissato a questa sera, Stadio Poli di Molfetta, calcio d'inizio ore 19.