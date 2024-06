Corato Calcio: La sfida di mantenere il titolo sportivo è tutt'altro che vinta

Questa sera il Corato Calcio ha convocato una conferenza stampa che ha rivelato le preoccupazioni attuali circa l'iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza. Ad oggi infatti, è stato dichiarato che non è stato ancora trovato un acquirente per il titolo sportivo.Il presidente della società Palermo, ha espresso la sua determinazione a mantenere il titolo a Corato fino all'ultimo giorno utile, sottolineando che la città non merita di perdere il suo blasone calcistico. Francesco Roselli, dirigente dimissionario, ha evidenziato l'importanza culturale del club per la città e ha criticato l'assenza di imprenditori interessati all'investimento.Le grandi aziende cittadine sono state chiamate a rispondere alla situazione, ma il dirigente dimissionario Luigi Mazzillo ha evidenziato la mancanza di volontà da parte delle aziende locali, nonostante il potenziale economico che rappresentano. Alessandro Palmieri, consigliere delegato allo sport dell'amministrazione comunale, ha parlato dell'importanza del tifo e della vicinanza rispetto alla rilevanza economica.La conferenza stampa ha lasciato aperta la questione su chi sarà responsabile se il Corato Calcio dovesse scomparire: chi si è disinteressato o chi verrà da fuori ad acquisirne il titolo.La situazione del Corato Calcio è un esempio della sfida che molte squadre minori affrontano nel cercare di mantenere la loro presenza nel calcio nazionale. La storia del club e il suo legame con la comunità di Corato sono elementi cruciali che non possono essere trascurati in questa battaglia per la sopravvivenza.