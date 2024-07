Corato calcio l’incontro di oggi per fare il punto della situazione

In data odierna si sono incontrati il Sindaco, l'Assessore allo Sport, il consigliere comunale delegato ai rapporti con le società sportive, la dirigenza di missionaria del Corato calcio con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Puglia Vito Tisci.Si è fatto il punto della situazione evidenziando anche che l'attuale dirigenza ha proceduto in data odierna alla preiscrizione al campionato di Eccellenza pugliese che dovrà perfezionarsi entro il 31 luglio 2024 per la stagione 2024-25.Considerata la presenza di un rappresentante di una cordata di imprenditori potenzialmente interessate a rilevare il titolo sportivo e valutato che l'obiettivo condiviso è quello di salvare il titolo mantenendone la presenza in città, ci si è aggiornati a domani 25 luglio 2024.