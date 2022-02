L’A.S.D. Corgom Rugby Corato torna ad allenarsi

Da due settimane ormai i rugbisti coratini hanno ripreso gli allenamenti ai campi di San Gerardo, per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato che avverrà il 6 marzo.L'aumento dei contagi nel mese di gennaio ha frenato tutte le attività di Rugby in Puglia, ritardando così la ripresa delle partite della coppa puglia al mese successivo. L'A.S.D. Corgom Rugby Corato, non perde tempo e cerca di prepararsi al meglio per la competizione che vedrà protagoniste anche altre cinque squadre pugliesi.La società invita chiunque ad assistere e a partecipare agli allenamenti che avvengono il martedì e il venerdì dalle 19.30 ai campi di San Gerardo, per scoprire questo sport che sta appassionando sempre più gente.