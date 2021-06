Luigi Bove dell’A.S.D. Rugby Corato eletto consigliere FIR Puglia

Nella giornata di oggi 12 giugno 2021, si è tenuta l'assemblea per eleggere il nuovo consiglio direttivo della FIR Puglia a Monopoli.Il presidente uscente, Grazio Menga, ringraziato per tutti gli anni trascorsi a servizio della Federazione, lascia il posto al neo eletto Gaetano Nigri.Insieme a lui sono stati eletti anche quattro consiglieri tra cui Luigi Bove, Vice Presidente dell'A.S.D. Corgom Rugby Corato, nonché primo dirigente coratino a vestire una carica regionale. Luigi ha iniziato ad avvicinarsi al movimento Rugbistico coratino da genitore che accompagnava suo figlio agli allenamenti. Subito è stato accolto a braccia aperte dal Presidente Giuseppe Caldarola che notando il suo interesse lo ha promosso a dirigente; si è sempre contraddistinto per la sua dedizione, che lo ha portato prima a diventare Vice Presidente e ora anche consigliere regionale FIR.Bove ha inoltre dichiarato: «Non sarei qui se non fosse per il nostro sponsor Corgom, nella figura di Vito Scaringella, che ci ha aiutato ad espandere il movimento rugbistico coratino, portandolo nelle scuole e facendolo diventare quello che è oggi. Grazie alle squadre e ai giocatori tesserati in questi anni, la nostra società è cresciuta tanto da diventare un fulcro importante del Rugby pugliese e a candidare me come consigliere».Da oggi si apre un nuovo capitolo per la FIR Puglia e per l'A.S.D. Rugby Corato, con un progetto che vedrà più coinvolta la squadra coratina nell'attività della Federazione, per continuare soprattutto ad incrementare la qualità del Rugby nel territorio pugliese.