L’A.S.D. Corgom Rugby Corato torna in campo

Domenica 6 marzo si è disputata allo stadio "Simeone" di Barletta, la prima sfida del girone di ritorno di serie C, che vedeva protagoniste l'A.S.D. Corgom Rugby Corato e Draghi BAT.



In campo si sono viste due squadre rimaneggiate per gli infortuni, che però non hanno fatto mancare lo spettacolo. I giovani Lupi coratini infatti, hanno tenuto testa ai padroni di casa per tutti i minuti giocati. Il risultato mantenuto sullo 0-0 dalla volontà di non perdere di entrambi i team, ha visto poi vincitori i Draghi Bat, con una meta, poi trasformata, segnata all'ultimo minuto complice anche la stanchezza dovuta all'inferiorità numerica di quel momento del Corato.



L'A.S.D. Corgom Rugby Corato dopo una partita equilibrata perde 7-0 contro i Draghi Bat, evidenziando però la grande voglia di ritornare a giocare e soprattutto di non voler perdere.