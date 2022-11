NUOVA MATTEOTTI CORATO-VALENTINO CASTELLANETA 72-62 Nuova Matteotti Corato: Gatta 14, Olocco 16, Paulauskas 15, Razic 12, Baldin 3, Nikola Markovic, Formica 12, Martinelli. N.e.: Sciscioli, Bojang, Altieri, D'Imperio. All.: Patella.

Castellaneta: Ascenzione, Balilli 8, Labovic 14, Corino 11, L.Cassano, Vidakovic 6, Scekic 9, Ignarra 2, Orfino, Bajc 12. N.e.: R. Cassano, Dettorre. All.: Gesmundo.

Arbitri: Marseglia di Mesagne e Amatori di Brindisi.

Parziali: 26-23; 41-35; 54-45.

Note: uscito per 5 falli Baldin.

Fattore campo rispettato al PalaLosito. La Nuova Matteotti Corato ha piegato Castellaneta in virtù di una prova molto convincente e riscattato lo stop esterno di Lucera. Il secondo successo in tre incontri del torneo di Serie C Gold è un'ulteriore conferma delle qualità dell'organico a disposizione di coach Patella, che si è imposto su avversari di buona caratura, capaci fra l'altro di sconfiggere una delle favorite per il salto in B interregionale, ovvero la Virtus Molfetta.Confronto apertissimo nei primi due quarti, chiusi comunque in vantaggio dal team coratino (26-23 e 41-35). La svolta nella terza frazione, quando Palauskas e compagni hanno alzato ulteriormente l'intensità difensiva, toccando il +13 (52-39). L'allungo decisivo nel quarto parziale, grazie ai canestri di Gatta e Formica che hanno consentito alla Nuova Matteotti di issarsi sul +16 (67-51) e rintuzzare i generosi tentativi di ricucitura di Castellaneta: 72-62 il punteggio al suono della sirena. Una vittoria che dà morale e fa classifica. Ora testa alla sfida esterna sul parquet dell'Adria Bari, in programma domenica 6 novembre.