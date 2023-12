La NMC cerca il riscatto contro Mesagne al PalaLosito!

Sabato 9 dicembre la Nuova Matteotti Corato ospita, tra le mura amiche del PalaLosito, la ProshopNew Virtus Mesagne, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie C Unica.Nella scorsa stagione, la compagine brindisina ha disputato il campionato di Serie C Gold classificandosi al nono posto in classifica e perdendo la serie play-off contro l'Adria Bari (0-3). L'ultima gara ufficiale tra le due squadre risale al 26 febbraio con la NMC vittoriosa con il risultato di 68-62.La ProshopNew Virtus Mesagne allenata da coach Esteban Juan Sanchez (dal 1 dicembre al posto dell'esonerato coach Antonio Bray) ha un'età media di circa 24 anni e può contare ben tre giocatori in doppia cifra di punti di media a partita: la guardia classe 1996 Federico Angelini (16.8 punti), il pivot ceco classe 1992, ex Juve Trani, JakubKasa (13.5 punti) e il 30enne ala piccola statunitense con passaporto olandese Jamal Smith (19.7 punti).La formazione gialloblu occupa attualmente il penultimo posto in classifica a quota 0 punti (0 vittorie e 7 sconfitte), con 472 punti segnati (media di 67.4 punti a partita) e 586 punti subiti (media di 83.7 punti a partita), Nello scorso weekend di campionato, Mesagne ha perso in casa contro Castellaneta con il risultato di 73-85.La partita andrà in scena sabato 9 dicembre alle ore 18:00 al PalaLosito di Corato e sarà arbitrata dai signori Conforti di Matera e Agresta di Brindisi.