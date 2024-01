La NMC torna a casa: prima del 2024 al Palalosito contro Frantoio Muraglia Barletta

Prima partita casalinga del 2024 per la Nuova Matteotti Corato che, dopo la duplice trasferta dal sapore agrodolce contro Apricena e Lecce, sfiderà domenica 28 gennaio al PalaLosito il Frantoio Muraglia Barletta Basket, match valido per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie C Unica.Il Frantoio Muraglia Barletta Basket occupa il settimo posto in classifica a quota 12 punti (6 vittorie e 7 sconfitte) con 894 punti segnati (media di 68.8 punti a partita e peggior attacco del campionato) e 960 punti subiti (media di 73.8 punti a partita).Nello scorso weekend di campionato, i biancorossi hanno incassato la loro seconda consecutiva perdendo tra le mura amiche del PalaMarchiselli contro Castellaneta (64-81).Il quintetto tipo della compagine allenata da coach Scoccimarro è composto da Liso (13.0 punti a partita), Falcone, Delvecchio, Gambarota (17.7 punti a partita) e Caceres (10.5 punti a partita). Completano il roster Mastrodonato, Serino (13.2 punti a partita), Doronzo, Rizzi, Mastrofilippo e l'under Fiorella.La gara di andata, disputata lo scorso 22 ottobre al PalaDisfida di Barletta, si è conclusa con il risultato di 73-64 a favore dei padroni di casa.La partita andrà in scena domenica 28 gennaio alle ore 18:00 al PalaLosito di Corato e sarà arbitrata dai signori Stanzione di Molfetta e Tornese di Monteroni.