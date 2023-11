NMC Corato, a Francavilla a caccia del primo semaforo verde

Dopo la sfortunata sconfitta maturata nel finale di gara contro Molfetta, domenica 5 novembre la Nuova Matteotti Corato, desiderosa di conquistare la sua prima vittoria stagionale, sfiderà in trasferta il Basket Francavilla 1963 per la quarta giornata del campionato di Serie C Unica.Nella scorsa stagione, Francavilla ha disputato il campionato di Serie C Silver e, dopo la regular season conclusa al quarto posto in classifica, ha staccato il pass per il massimo campionato regionale grazie ai successi nei play off contro Cus Bari (2-1) e AP Monopoli (2-0).Il roster del Basket Francavilla 1963 allenata da coach Massimo Caforio ha un'età media di 27 anni: i giocatori da tenere d'occhio dal punto di vista offensivo sono sicuramente il centro classe 1981 Arcangelo Leo (19.0 punti a partita), la guardia classe 1996 Fabrizio De Ninno (17.7 punti a partita) e l'ala piccola ceca classe 1998 Lukas Kanturek (13.0 punti per allacciata di scarpe).La formazione brindisina ha due punti in classifica, frutto della vittoria nella gara di esordio a Mesagne (56-74) e di due sconfitte consecutive (in casa contro Canusium Basket per 69-94 e in trasferta a Castellaneta per 90-75).La partita andrà in scena domenica 5 novembre alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana e sarà arbitrata dai signori Buonasorte di Manfredonia e Ricciardi di Santeramo in Colle.