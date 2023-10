NMC Corato, oggi la presentazione alla città

Nella cornice del Chiostro del Comune di Corato e alla presenza delle autorità comunali, giovedì 12 ottobre alle ore 19.30 si terrà la presentazione della Nuova Matteotti Corato per la stagione 2023-2024.Occasione perfetta per conoscere da vicino l'intero roster dei giocatori che disputerà il campionato di Serie C Unica, lo staff tecnico guidato da coach Ilario Azzollini e lo staff societario e dirigenziale con a capo la presidente Grazia Balducci e, non meno importanti, gli altri ambiti in cui la Nuova Matteotti Corato è intensamente impegnata come il settore giovanile, il settore minibasket e le attività nel sociale.