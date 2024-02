NMC, sfida salvezza determinante in casa della Libertas Altamura

Domenica 18 febbraio la Nuova Matteotti Corato sarà impegnata sul campo della Libertas Basket Altamura, per il posticipo della quinta giornata di ritorno del campionato Serie C Unica.La Libertas Basket Altamura occupa il terzultimo posto in classifica a quota 10 punti (5 vittorie e 11sconfitte, rendimento identico a quello della NMC) con 1155 punti segnati (media di 72.2 punti a partita) e 1257 punti subiti (media di 78.6 punti a partita). Nonostante la serie aperta di sei sconfitte consecutive, nello scorso turno di campionato la formazione biancorossa ha sfiorato l'impresa contro la rivelazione Castellaneta, perdendo solo di un punto (67-66).Il quintetto tipo della compagine allenata da coach Laterza (da metà dicembre al posto di coach Losito) è composto da Angius, Loperfido, Pazzarelli (18.8 punti a partita), Papa (10.8 punti a partita) e Setkic. Completano il roster Vitale, De Santis, Fraccalvieri, l'ex De Bartolo (15.1 punti a partita), Desiante e il neo acquisto Yabre.La gara di andata, disputata lo scorso 11 novembre al PalaLosito di Corato, si è conclusa con il risultato di 71 - 64 a favore della NMC grazie ai 22 punti di Latella. L'ultimo precedente fra le due squadre risale al 22 dicembre 2022 con la NMC vittoriosa ad Altamura per 64 - 92.La partita andrà in scena domenica 18 febbraio alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di via Piccinni di Altamura e sarà arbitrata dai signori Conforti di Matera e Manaresi di Taranto.