Nuova Matteotti, al Palalosito arriva Trani: vietato sbagliare

La Juve è ultima in classifica a quota "zero", match da vincere a tutti i costi

Domenica 12 febbraio i ragazzi di coach Di Salvatore ospiteranno la Juve Trani, match valido per la settima giornata del girone di ritorno, per conquistare i due punti che mancano dal successo ottenuto a tavolino contro Castellaneta circa un mese fa.La Juve Trani occupa attualmente l'ultimo posto in classifica a quota 0 punti, frutto di 0 vittorie e 17 sconfitte, con 955 punti segnati (media di 56.2 punti a partita) e 1516 punti subiti (media di 89.2 punti a partita).La formazione bianconera, allenata da coach Gianluca Gallo, nell'ultimo turno di campionato ha perso nettamente contro l'Adria Bari con il punteggio di 49 - 117.Il top scorer di Trani è l'ala forte ceca classe 1992 Jakub Kasa, con ben 13.3 punti a partita.La gara di andata, disputata lo scorso 27 novembre al PalaAssi, è terminata con il risultato finale di 80 – 22 a favore dei biancoblu, grazie anche al grande apporto degli under che si sono fatti trovare pronti in ogni momento della partita.Appuntamento a domenica, alle ore 18:00, al PalaLosito.La partita sarà arbitrata dai signori Stanzione di Molfetta e Amatori di Brindisi.