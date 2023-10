Nuova Matteotti Corato, a Barletta per il riscatto

Voltare pagina dopo l'epilogo negativo del match contro Lecce e scrivere subito un capitolo dal lieto fine: la Nuova Matteotti Corato sarà impegnata domenica 22 ottobre in trasferta sul parquet del Frantoio Muraglia Barletta Basket, per la seconda giornata del campionato di Serie C Unica.Il Barletta Basket si è classificato al sesto posto dello scorso campionato di Serie C Silver e ha ottenuto la promozione nel massimo campionato regionale grazie alla vittoria (2-0) nello spareggio play-off contro l'AP Monopoli.Il roster della compagine biancorossa allenata da coach Pasquale Scoccimarro ha un'età media di 27 anni: i suoi giocatori più temibili sono sicuramente l'ala grande argentina classe 1984 Juan Manuel Caceres, la 34enne guardia Giovanni Gambarota e il play classe 1995 Stefano Liso.Barletta ha esordito in campionato con una vittoria per 59-64 sull'ostico campo di Castellaneta grazie ai 17 punti del talentuoso play classe 2004 Mastrodonato.La partita andrà in scena domenica oggi alle ore 18:30 al PalaDisfida "M.Borgia" di Barletta e sarà arbitrata dai signori Francesco De Carlo di Lequile e Francesco Solimeo di Lecce.