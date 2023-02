Nuova Matteotti Corato, domenica a Vieste per confermarsi

Trasferta insidiosa in terra foggiana per la NMC

I ragazzi di coach Di Salvatore saranno impegnati contro la Sunshine Vieste per un match valido per la 8°giornata del girone di ritorno.La Sunshine Vieste occupa attualmente il decimo posto a quota 8 punti, frutto di 4 vittorie e 14 sconfitte, con 1287 punti segnati (media di 71.5 punti a partita) e con 1539 punti subiti (media di 85.5 punti a partita).La formazione gialloblu, allenata da coach Giovanni Rubino, è reduce da tre sconfitte consecutive e nell'ultimo weekend di campionato ha perso a Molfetta con il risultato di 104-82.Il top scorer di Vieste è l'ala forte spagnola classe 1998 Alberto Saiz Otero, con 15.1 punti di media a partita.La partita di andata, disputata lo scorso 3 dicembre al Pala Losito, si è conclusa con il risultato di 81-78 per la Nuova Matteotti grazie ai 21 punti di Razic e ai 17 punti di Paulauskas e Olocco.Appuntamento a domenica, alle ore 18:00, all' "Omnisport" di Vieste.