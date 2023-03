Nuova Matteotti, parte ufficialmente da gara 1 l'assalto alla Serie B2

Il testa a testa si disputerà al meglio delle cinque gare, prime due in trasferta per Corato

Play off Serie C Gold 2022/2023. Primo atto. La Nuova Matteotti Corato è pronta a scendere in campo con la consapevolezza che la posta in palio è altissima e che Mola è un avversario che riserva molte insidie, ma, allo stesso tempo, con la fame di chi vuole scrivere una delle pagine più belle della storia pluridecennale di questa società e con l'entusiasmo di chi sa che la "Destinazione Serie B", parafrasando una famosa canzone, dista "solo" tre vittorie.Il Mola New Basket si è classificato, al termine della regular season, al quarto posto con 32 punti, frutto di 16 vittorie e 6 sconfitte, con 1677 punti segnati (media di 76.2 punti a partita) e 1570 punti subiti (media di 71.4 punti a partita).Nell'ultimo weekend di campionato la formazione biancoblu allenata da coach Gabriele Castellitto ha perso nettamente a Brindisi con il risultato di 76-56.Il quintetto "tipo" di Mola è composto dal play argentino Santiago Di Lascio (13.3 punti a partita), dalla guardia Francesco Didonna (4.0 punti a partita), dall'ala piccola argentina Franco Amigo (top scorer con 15.7 punti a partita), dall'ala forte Simone Di Diomede (7.3 punti a partita) e dal centro Luigo Brunetti (11.5 punti a partita). Dalla panchina coach Castellitto può contare su Preite, Calisi e Barnaba.Entrambe le partite di campionato sono state vinte da Mola: 61-76 al PalaLosito lo scorso 10 dicembre e 63-58 al PalaPinto lo scorso 5 marzo.Appuntamento a domenica alle ore 18:00 al PalaPinto di Mola di Bari.La partita sarà arbitrata dai signori De Carlo di Lequile e Amatori di Brindisi.