Rugby Corato, ufficiale il rinnovo di Mister Gabriele Di Caro

A poco più di un mese dall'inizio della prossima stagione agonistica il tecnico fiorentino Gabriele Di Caro sceglie la Corgom ASD Rugby Corato, deciso a condurre la squadra nel campionato u18 2020/21.La Rugby Corato si assicura i servigi dell'allenatore con un prolungamento della collaborazione, giunto in trattativa tra il tecnico e la società nel corso delle ultime settimane.Ulteriore fondamentale tassello inserito dal presidente Caldarola, coadiuvato dal vicepresidente Pisicchio e dal responsabile del settore giovanile Bove, nel progetto di consolidamento dello staff amministrativo e tecnico della società, Di Caro affiancherà mister Roberto Strippoli come allenatore del settore u18 ricoprendo il ruolo di tecnico di preparatore atletico e di tecnico della mischia.Cresciuto dell'alveo della palla ovale toscana, dopo una brillante carriera da giocatore nel ruolo di mediano di mischia si trasferisce in Puglia dove allena l'Amatori Rugby Taranto e l'Amatori Rugby Bitonto per poi legarsi alla Corgom ASD Rugby Corato nell'Ottobre 2019, rilevando il ruolo di allenatore del gruppo seniores.Ora dopo la conferma della propria permanenza a Corato l'obbiettivo prefissato da mister Di Caro è chiaro: «Dobbiamo esprimere al massimo il potenziale dei singoli atleti e del gruppo, avendo come monito la prima esperienza nel campionato u18 nella stagione passata, e rispondere alla sfida lanciata dalla prossima, con l'obbiettivo di migliorarci sempre di più».