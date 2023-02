Una grande Nuova Matteotti si impone a Vieste 64-79

Nonostante il virus influenzale abbia preso di mira diversi componenti del roster e abbia reso difficile la marcia di avvicinamento verso questa partita, la Nuova Matteotti sfodera sul parquet dell'Omnisport di Vieste la migliore prestazione stagionale dal punto di vista della qualità del gioco e della personalità e conquista la seconda vittoria consecutiva.Coach Rubino schiera dal primo minuto Carrizo, Novikov, Jelic, Prete e Saiz Otero. Dall'altra parte coach Di Salvatore risponde con Gatta, Giovara, Razic, Olocco e Paulauskas.Approccio alla gara ai limiti della perfezione per Corato che grazie alle triple di Giovara e Razic si porta sul +6 (7-13). Vieste risponde prontamente con i canestri di Prete, Saiz Otero e Carrizo (13-13), prima che gli ospiti piazzino un parziale di 8-0 confezionato da Giovara, Razic e Paulauskas, chiudendo il primo quarto sul 13-21.Il secondo quarto si apre con una schiacciata sensazionale di Paulauskas che regala il primo vantaggio in doppia cifra per i suoi (15-23). I Di Salvatore boys sono in serata di grazia dalla linea dei 6.75 e le bombe di Razic, Gatta, Paulauskas e Giovara permettono ai biancoblu di volare sul +11 (24-35). Nel finale di quarto Corato stacca la spina e Vieste, trascinata da Jelic, Mafrolla e Carrizo, costruisce un break di 11-0 e va all'intervallo lungo sul 35-35.In apertura di terzo quarto il canestro di Carrizo consente agli uomini di coach Rubino di passare avanti nel punteggio (38-35), a cui risponde la tripla da distanza siderale realizzata da capitan Gatta. La partita è estremamente equilibrata con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il sopravvento nel risultato, la posta in palio è altissima ed entrambe le squadre giocano a viso aperto a mille all'ora regalando al pubblico presente sugli spalti una vera e propria altalena di emozioni. Nelle ultime battute di terzo quarto Prete trova il guizzo che vale il +4 per Vieste (56-52) ma il canestro di Olocco, il tiro libero di Gatta e la tripla di Olocco permettono a Corato di ribaltare il risultato: 56-57 al 30'.La qualità di gioco nella metà campo offensiva, la difesa e la maturità, nei momenti decisivi, sfoderate dalla società della presidente Balducci nel quarto periodo sono da mostrare a tutte le scuole di minibasket: parziale clamoroso di 15-0 con uno straordinario Paulauskas sugli scudi (saranno 24 i punti a fine gara per il lituano), partita in cassaforte (56-72) e Vieste completamente in balia dell"avversario. La NMC tocca anche i 20 punti di margine con Gatta e Baldin (57-77), prima che i canestri di Carrizo e Novikov rendano meno pesante il passivo per i gialloblu: 64 - 79 il risultato finale a favore di Corato.SUNSHINE VIESTE - NUOVA MATTEOTTI CORATO 64 – 79VIESTE: Tanzi, Prete 15, Carrizo 17, Lauriola 3, Lakatos, Mafrolla 5, Saiz Otero 8, Novikov 9, Jelic 7. Coach: RubinoCORATO: D'Imperio, Gatta 17, Olocco 6, Paulauskas 24, Razic 16, Chornohrytskyi, Giovara 14, Baldin 2, N.Markovic, L.Markovic, Bojang n.e. Coach: Di Salvatore.Parziali: 13-21; 35-35; 56-57; 64-79Arbitri: Farina Valaori di Brindisi e Ceo di Bari