Innovazione didattica e formazione digitale il liceo artistico promuove corsi avanzati per docenti

L'intelligenza artificiale (IA) e le tecnologie digitali stanno rapidamente trasformando ogni aspetto della società, e l'istruzione non fa eccezione. Per rimanere al passo con i tempi e preparare gli studenti alle sfide di un futuro sempre più tecnologico, l'IISS "Federico II Stupor Mundi" ha deciso di investire nella formazione del personale scolastico grazie ai fondi stanziati dal D.M. 66/2023.Con un obiettivo chiaro: fornire ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado strumenti innovativi e competenze digitali, l'istituto ha organizzato tre corsi di formazione, che partiranno nelle prossime settimane. Questi corsi mirano a potenziare le competenze tecniche e creative dei partecipanti, spaziando dalla progettazione 3D alla creazione di contenuti digitali.I corsi offerti-Trasforma le tue idee in 3D "Rhinoceros"Data d'inizio:10 aprile 2025Contatti: galati.giuliana@federicostupormundi.it- Progettazione e produzione di prototipi, oggetti, modelli con stampanti 3D e macchine a taglio laserContatti: localzo.ezio@federicostupormundi.it- Progettazione e realizzazione di riviste digitali, e-book, brochure, poster e loghiContatti: gallo.vincenzoantonio@federicostupormundi.itCome parteciparePer iscriversi, i docenti interessati devono accedere alla piattaforma "Scuola Futura" utilizzando le proprie credenziali SPID o CIE e selezionare il corso desiderato tramite il codice identificativo. Oltre a fornire competenze essenziali per affrontare la transizione digitale, i corsi sono un'opportunità per esplorare nuovi orizzonti didattici e scoprire modi innovativi per coinvolgere gli studenti.Per ulteriori informazioni sugli obiettivi, il calendario e le modalità di erogazione, i partecipanti possono rivolgersi agli indirizzi email forniti nella tabella sopra.Un'iniziativa che non solo prepara i docenti al cambiamento, ma contribuisce a costruire una scuola più moderna e inclusiva, capace di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione.