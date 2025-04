Forza Italia convoca il congresso cittadino un'occasione di confronto politico locale

Forza Italia ha annunciato la convocazione del congresso cittadino, un evento aperto a tutta la cittadinanza che si terrà il 12 aprile 2025 presso la sala ricevimenti "La Locanda di Beatrice".L'appuntamento, fissato per le ore 19:00, sarà un'importante occasione di confronto sui temi politici locali.L'invito, diffuso dalla sezione locale del partito, sottolinea l'importanza di questo momento di dialogo per affrontare le questioni che interessano la comunità di Corato.I partecipanti avranno l'opportunità di esprimere le proprie opinioni e di contribuire attivamente alla discussione.Forza Italia invita tutti i cittadini a partecipare numerosi, sottolineando l'importanza della presenza di ciascuno per arricchire il dibattito e per contribuire alla costruzione di un futuro migliore per Corato.