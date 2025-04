Grave incidente stradale sulla SP 231: muore ciclista

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 18 un grave incidente ha scosso la tranquillità della SP 231 nel territorio di Corato nei pressi di un noto pastificio. Un ciclista è stato investito da un veicolo che, secondo testimonianze sul posto, non si è fermato dopo l'impatto.La vittima, soccorsa in condizioni critiche, è stata immediatamente trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria. Purtroppo, per lui non c'è stato nulla da fare.