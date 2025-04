 Fermato un giovane di Corato per il ciclista travolto ieri sulla S.P. 231

Il venticinquenne si è presentato assistito dal suo legale in caserma

Il drammatico incidente di ieri ,dove ha perso la vita Giuseppe Nicassio, 56 anni, residente ad Adelfia, investito mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale 231, è stato risolto dai Carabinieri di Corato.Alla guida del veicolo, una Fiat Punto Evo, si trovava infatti V.P. un giovane di 25 anni di Corato.Dopo l'impatto, il venticinquenne ha proseguito la sua corsa senza fermarsi per prestare soccorso.Un'ora dopo l'incidente, il giovane si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri, accompagnato dal suo legale.Ha consegnato sia il cellulare che il veicolo agli inquirenti, collaborando con le autorità. Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo del 118, Nicassio è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Bonomo di Andria, a causa delle gravi lesioni riportate.L'inchiesta è attualmente coordinata dalla Procura di Trani, che sta lavorando per chiarire le dinamiche dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.