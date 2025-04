Ha un nome il pirata della strada che ha travolto ed ucciso un ciclista sull'Andria Corato

Powered by

Avrebbe un nome ed un volto l'automobilista che ieri, sabato 5 aprile, intorno alle ore 18, ha investito ed ucciso un ciclista 56 sul tratto che da Andria porta a Corato della sp 231. L'investitore non si sarebbe fermato per prestare le prime cure, a Giuseppe Nicassio, originario di Adelfia, prima dell'arrivo dei sanitari del 118. Giunto in gravissime condizioni al "Lorenzo Bonomo" di Andria, al suo arrivo l'uomo è deceduto.È stato individuato da Carabinieri di Corato, giunti anch'essi sul posto, grazie alle preziose informazioni rese da alcuni automobilisti che hanno assistito al terribile incidente. La posizione del pirata della strada è adesso al vaglio della procura di Trani.