NMC Corato battuta dal CUS Foggia

NUOVA MATTEOTTI CORATO - CONSORZIO PROMETEO CUS FOGGIA 86 - 93

Al PalaLosito è andata in scena una partita spettacolare che non ha deluso le aspettative: una mai doma, sotto di sette punti a 46 secondi dalla fine della partita, ha avuto il possesso per impattare a quota 89 e portare il match all'overtime, ma ilè stato più lucido nelle azioni finali e si è aggiudicato la sfida, valevole per la penultima giornata di regular season, con il punteggio di 86-93.Coachschiera dal primo minuto. Dall'altra parte coachdeve fare a meno dell'infortunatoe sceglie per il suo starting fiveOttimo impatto alla gara da parte dellache, dopo il canestro diin avvio, confeziona un parziale di 7-0 con la bomba die il lay-up vincente di(7-2). La risposta foggiana è affidata ae ache riportano avanti la formazione ospite (9-10). La bomba diregala il +3 a Foggia (14-17), maribaltano il risultato (18-17). Prima il canestro didel momentaneo +2 NMC (23-21), poi i quattro punti consecutivi messi a referto da: il primo quarto si chiude sul 23-25 per Foggia.In avvio di secondo quarto, lamette a segno un parziale di 5-0 grazie alla tripla die al canestro die trova il massimo vantaggio della partita sul +6 (33-27). I canestri diristabiliscono la parità a quota 36, prima della conclusione vincente diche vale il nuovo +2(38-40). Nessuna delle due squadre è in grado di prendere il sopravvento sull'altra e l'equilibrio regna sovrano al PalaLosito: sulla sirena del quarto,rompe gli equilibri e consente a Foggia di andare all'intervallo lungo sul 47-49.Il terzo quarto si apre nel segno diche firma cinque punti consecutivi e permette a Corato di impattare a quota 52. Poi èa prendersi la scena: infatti il centro italo-senegalese di Foggia mette a referto ben dodici punti consecutivi e così gli ospiti tentano la prima mini-fuga sul +4 (60-64).porta i suoi sul -2 (62-64), ma la compagine di coach Ciccone trova risorse preziose ine vola sul +6 (62-68). Nel finale di quarto, la NMC, trascinata da, piazza un break di 6-2 e accorcia le distanze: il terzo quarto si conclude sul 68-70 per gli ospiti.Nelle prime battute del quarto periodo di gioco, Foggia prova a dare una spallata alla partita grazie ad un parziale di 9-2 consugli scudi (71-79). I sei punti di fila messi a referto datengono la NMC in linea di galleggiamento (81-84), marispediscono al mittente i tentativi di rimonta coratini (81-88) a 46'' dalla fine. Quando la partita sembrava ormai ai titoli di coda, la NMC si riporta clamorosamente ad un solo possesso di distanza (86-89) a 18'' dalla sirena, magetta alle ortiche il pallone della possibile parità ecolpisce in contropiede: al PalaLosito finisce 86-93 per Foggia.NMC: Cicivè 18, Obiekwe Sam 18, D'Imperio 2, Granieri 1, Rutigliano n.e., Martinelli 10, Spina Diana 15, D'Onofrio 12, Postigo Lopez 4, Di Girolamo n.e., Zhelyazkov 6, Savino n.e. Coach: AmbricoFOGGIA: Seye 25, Morales Lopez 2, Zagni n.e., Ianzano 10, Aliberti, Longo 5, Ferraretti 13, Buo 27, Cavallone n.e., Coppola 11, Delli Carri n.e. Coach: CicconeParziali: 23-25; 47-49; 68-70; 86-93Arbitri: Spano di Sannicandro di Bari e Carella di BrindisiUsciti per 5 falli: Longo