La Fas basket Corato cerca il tris di vittorie a rende

Terza gara in una settimana per la Fas Basket Corato che, dopo due match interni di fila torna a giocare lontano dal PalaLosito.I coratini di coach Juan Manuel Gattone saranno di scena in Calabria, a Rende, contro la formazione di casa, la Bim Bum Basket Rende, con l'obiettivo di conquistare il terzo successo di fila dopo quelli con Castanea e con Barcellona nel recupero di giovedi scorso.Match cruciale per entrambe le formazioni, appaiate in classifica a quota 18 punti ed in cerca di un buon piazzamento per la successiva fase playout. I coratini sono prepotentemente tornati in corsa dopo il doppio successo nelle ultime due gare. I 4 punti conquistati dai ragazzi di Gattone hanno riacceso entusiasmo e consapevolezza in una squadra che in casa ha fin qui sempre vinto nei playout e che ora cerca il primo acuto esterno di questa post-season.Anche Rende dal canto suo ha necessità di vincere dopo la sconfitta subita a Canosa. La formazione di coach Carbone in casa ha fin qui vinto 4 dei 5 match giocati al Polifunzionale, gli ultimi 3 consecutivamente. Un campo caldo quindi in cui i calabresi stanno costruendo le loro fortune stagionali, trascinati dalla coppia Ballati – Baquero e con attorno giocatori come Beyrne Gomez, De Angelis e l'ex di turno Aldo Gatta, desideroso di lasciare il segno contro la sua ex squadra nonché quella della sua città, essendo lui coratino doc. stimoli doppi quindi per lui ed attenzione anche a capitan Ginefra e a Facciolà, ex Taranto già affrontato da Corato sia all'andata che in regular season.Nella gara di andata, che si giocò al PalaLosito, i coratini al termine di un match equilibrato riuscirono a spuntarla 78-72, non senza qualche patema nel finale contro una squadra coriacea e combattiva che diede filo da torcere ai baresi per tutti 40 minuti.Arbitreranno questa gara, in programma domenica alle ore 18 al PalaPolifunzionale di Rende (CS), i signori Bombace di Giugliano (NA) e Perretti di Napoli.