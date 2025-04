Un viaggio nel mondo dei burattini con "Pulcinella e Gennarino, cacciatori per caso

Il Gruppo Teatrale Arca APS presenta uno spettacolo che promette di incantare grandi e piccoli: "Pulcinella e Gennarino, cacciatori per caso".Un appuntamento unico che unisce humor, magia e il fascino del teatro dei burattini.Nella cornice di Via Colonna 28 sede del'Arca, il 12 e 13 Aprile , gli spettatori potranno immergersi nelle disavventure di Pulcinella, un cuoco alle prese con la vita quotidiana in un castello, e del suo inseparabile amico Gennarino.I due, in un rocambolesco giro nel bosco, scopriranno che la caccia può nascondere molte più sorprese di quanto immaginassero.Lungo il loro cammino, incontreranno burattini straordinari: dai personaggi più simpatici a quelli misteriosi, ognuno contribuirà a rendere lo spettacolo un crescendo di eventi imprevedibili. La varietà di burattini e le situazioni bizzarre e divertenti sapranno catturare l'attenzione e regalare momenti di pura allegria.Lo spettacolo si svolgerà in due turni: il primo alle h.17:00 e il secondo alle h.18:30, offrendo al pubblico la possibilità di scegliere l'orario che più si adatta alle proprie esigenze. Questo evento è un'occasione imperdibile per vivere una serata all'insegna delle risate e dell'avventura.Affrettatevi a prenotare il vostro posto e preparatevi a entrare in un mondo di magia e spettacolo. Le avventure di Pulcinella e Gennarino vi aspettano!