Nuova Matteotti contro Cus Foggia la sfida tra le due squadre piu’ in forma del campionato

Domenica 6 aprile al PalaLosito andrà in scena l'ultima partita casalinga della regular season per la Nuova Matteotti Corato: infatti i ragazzi di coach Ambrico, in striscia positiva da ben quattro partite, sfideranno il Cus Foggia per il match valido per la penultima giornata del campionato di Serie C Interregionale.Il Consorzio Prometeo Cus Foggia occupa il quinto posto in classifica a quota 26 punti (13 vittorie e 9 sconfitte) con 1760 punti segnati (media di 80.0 punti a partita e terzo miglior attacco del campionato) e 1705 punti subiti (media di 77.5 punti a partita). Nello scorso weekend di campionato, Foggia ha conquistato la sua quinta vittoria consecutiva grazie al successo casalingo contro Castellaneta (106-102 dopo un tempo supplementare).Il quintetto tipo della compagine di coach Alessandro Ciccone è composto da Daniel Morales Lopez, Daniele Buo (17.5 punti a partita), Luigi Coppola (12.9 punti a partita), Enrico Lioce (13.2 punti a partita) e Abdou Seye (17.0 punti a partita). Completano il roster Carlo Zagni, Francesco Ianzano, Giuseppe Aliberti, Jacopo Longo, Alessandro Ferraretti (12.4 punti a partita), Arcangelo Michael Cavallone e Marco Pio Delli Carri.Il match di andata, andato in scena lo scorso 22 dicembre al PalaRusso di Foggia, è terminato con il risultato di 69-81 a favore della NMC grazie ai 28 punti di Spina Diana.La partita andrà in scena domenica 6 aprile alle ore 18:00 al PalaLosito e sarà arbitrata dai signori Spano di Sannicandro di Bari e Carella di Brindisi.