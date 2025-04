Il Corato saluta l’Eccellenza. Il messaggio di capitan Dispoto: “Qui sarà sempre casa mia”

Tanto cuore, tanto orgoglio, ma non è bastato: il Corato saluta l'Eccellenza, retrocedendo in Promozione. Domenica è arrivata la sentenza finale, con una sconfitta interna contro lo Spinazzola, che ha spazzato via anche l'ultima, seppur minima, speranza di salvezza. Il match è terminato 1-3 per gli ospiti, bravi a ribaltare l'iniziale vantaggio coratino con una doppietta di Corado prima, e con una rete di Fucci nel finale, a sancire la parola fine ad un campionato al dir poco complicato. E pensare che il Corato aveva rischiato di non parteciparvi nemmeno.I neroverdi chiuderanno al 17esimo posto, con 41 punti che non sono bastati ad evitare la retrocessione diretta, senza neppur poter disputare i playout. 12 vittorie, 10 pareggi e 16 sconfitte: questo il resoconto finale per i ragazzi di mister Doudou che, dopo otto anni, torneranno a disputare un campionato di Promozione, che mancava dalla stagione 16/17. Commovente il messaggio finale apparso sulle pagine social del Corato: "A chi ha compiuto innumerevoli sacrifici durante la stagione. A chi ha sudato la maglia ogni domenica fino allo sfinimento. A chi c'è sempre stato. A chi sempre ci sarà. Una sola parola, grazie."E infine, il saluto finale di capitan Dispoto, probabilmente il giocatore più rappresentativo di questo Corato: "Per uno come me non sarà facile da metabolizzare. Mi trovo qui a pensare a questi tre anni stupendi passati in questa meravigliosa piazza. Chiedo scusa a tutti i tifosi neroverdi per questa delusione che non meritavamo, ma allo stesso tempo ringrazio loro, lo staff e tutti i miei compagni per questo lungo viaggio vissuto al massimo della consapevolezza che questo non sarà un addio, ma un arrivederci. Corato sarà sempre e per sempre casa mia."