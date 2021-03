Continui sbalzi e interruzioni di corrente elettrica

Questo pomeriggio si stanno verificando diversi sbalzi e interruzioni di corrente in alcune zone della città. Molte segnalazioni giungono dalle zone periferiche di via Castel del Monte, via Santa Maria, via Don Minzoni, dove nel giro di poche ore si sono registrati decine di cali di tensione e interruzione di corrente. Un episodio che però non sembra isolato, diverse le segnalazioni già nei giorni scorsi che hanno interessato le stesse zone, come anche via Trani, e aree del centro. Alcuni condomini nelle aree più esterne di via Castel del Monte sono rimaste senza corrente per oltre 30 minuti lo scorso 3 marzo, "Un disagio che va avanti da almeno un paio di mesi. Quello di oggi pomeriggio è uno degli episodi più importanti, che possono comportare anche danni ad elettrodomestici". Commentano i cittadini che hanno cercato di segnalare il disservizio ma "La chiamata al numero verde 803500 viene interrotta dopo pochi secondi, la segnalazione tramite sito diventa difficile senza una connessione internet che viene meno con la mancanza di corrente, e la chat automatica, se funziona, rimanda un messaggio di assenza di disservizi e di piena funzionalità del servizio di fornitura". E se all'azienda fornitrice non risulta alcun guasto, i cittadini restano al buio e senza poter sapere a cosa siano dovuti questi continui sbalzi e le interruzioni prolungate di corrente.