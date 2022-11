Precipitazioni incessanti sono in corso sul territorio coratino dal primo pomeriggio di domenica 20 novembre, in "replica" a quelle che si sono già abbattute sulla città il giorno precedente. L'ondata di maltempo ha interessato tutta l'area fra il confine sud della provincia Bat e il nordbarese, provocando inevitabili disagi per i pedoni. Le autorità raccomandano agli automobilisti la massima cautela e la riduzione della velocità soprattutto sulle strade extraurbane.Disagi che si sommano a quelli patiti nelle scorse ore dagli abitanti delle zone adiacenti la chiesa di San Giuseppe a causa di un incendio che sabato, intorno alle 6, ha reso inservibile un quadro elettrico in piazza Simon Bolivar. L'intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di spegnere il rogo ma alcune decine di utenze, per una buona parte della mattinata, sono rimaste senza energia elettrica. Le fiamme hanno lambito anche le mura esterne dell'edificio religioso e un'altra struttura.