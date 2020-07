E se il sacchetto si rompe? Abbandonalo e scappa

Una coppia passeggia, mano nella mano.Lui porta con sé un sacchetto di carta che, improvvisamente, si rompe e ne fuoriesce della spazzatura che si riversa sul marciapiede.E ora, che fare?Mentre l'uomo sembra preoccuparsi di voler rimediare al misfatto, non di sua responsabilità, la consorte lo tira via. Una fuga, come quando da piccoli si suonavano i campanelli e si scappava via, immortalata da una telecamera di video sorveglianza.È quanto accaduto alle 17.48 del 29 luglio, in via Lega Lombarda. Un incidente che si è trasformato in una colpevolezza di inciviltà data dalla scelta di dileguarsi e abbandonare la spazzatura sul marciapiede perchè "tanto, non è più affar mio, nessuno può dire che sia stato io".Peccato che, ancora una volta, ci si dimentichi che la città è affar nostro, che ogni singolo gesto di irresponsabilità e mancanza di rispetto per il bene pubblico lede all'intera comunità, non solo per il decoro urbano che viene meno ma anche perchè va a gravare sulle casse comunali rifornite dalle tasse versate dai cittadini. Tutto torna, sotto forme diverse.