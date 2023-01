Stop al conferimento del secco residuo per i cittadini di Corato

Da alcuni giorni sono stati, infatti, riscontrati tempi di attesa notevoli per l'accesso all'impianto di trattamento meccanico biologico ubicato nel Comune di Conversano dove viene conferita la frazione secca indifferenziata e in data 09 gennaio 2023 la società Progetto Gestione Bacino Bari Cinque, gestore dell'impianto, ha bloccato i conferimenti in quanto ha terminato le volumetrie autorizzate per lo stoccaggio.Il commissario dell'Ager valutata "l'impossibilità assoluta nel procedere in via ordinaria" ha inviato una nota alla giunta regionale per chiedere un intervento straordinario della Regione al fine di superare le "gravissime criticità innanzi rappresentate finalizzate a scongiurare il blocco dei conferimenti della frazione indifferenziata da parte del Comuni con conseguente sospensione dei servizi di raccolta sui territori con conseguenti gravissimi disservizi per i cittadini.Si tratta di una situazione di carattere eccezionale per cui si necessita di interventi immediati per la tutela dell'igiene della salute pubbliche e la mancata o tardiva adozione del provvedimento avrebbe comportato un peggioramento degli standard di servizio in quanto, con l'esaurimento delle volumetrie di deposito temporaneo, già riscontrate da SANB in una nota del 9 gennaio, la società sarebbe stata costretta a sospendere le raccolte di tutte le altre frazioni differenziate (plastica, umido, carta, vetro).A partire da oggi, quindi, i cittadini dovranno astenersi dal conferire la frazione secca residua, inclusi i pannolini ed i pannoloni, sia mediante esposizione al civico sia presso i centri di raccolta fino a nuova disposizione.Nell'ordinanza si dispone, inoltre, al gestore del servizio pubblico, SANB SpA, di sospendere, per il tempo strettamente necessario, il servizio di raccolta della frazione secca indifferenziata sia a mezzo della raccolta porta a porta sia presso i centri di raccolta.«Si tratta di una situazione molto critica che seguiamo con attenzione nel suo evolversi, minuto per minuto, d'intesa con AGER e con gli altri Sindaci metropolitani, oltre che con SANB e ci si augura che ad horas possano intervenire novità positive». Ha dichiarato il Sindaco, Corrado De Benedittis.Nuove disposizioni saranno diffuse attraverso i canali di comunicazione istituzionali e a mezzo stampa.