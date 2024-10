“Cortili Accoglienti": al via il progetto per l'ATS Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi

Sviluppo di una rete di micro-gruppi solidali: Promuovere la formazione di gruppi locali di famiglie e individui con una forte vocazione comunitaria, capaci di offrire supporto reciproco e creare un ambiente di collaborazione e sostegno.

Supporto e inclusione sociale: Attivare iniziative concrete per il sostegno e l'inclusione di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà, in stretta collaborazione con i serviziterritoriali già esistenti.

Collaborazione e sinergia: Favorire la cooperazione con altre realtà analoghe, rafforzando una rete di solidarietà sempre più ampia e integrata.

Il Coordinamento Istituzionale e l'Ufficio di Piano sociale di zona di ATS annunciano l'avvio del progetto, un'iniziativa pensata per creare una rete locale di persone e famiglie solidali, impegnate in attività di sostegno e accoglienza per bambini, ragazzi e famiglie in situazioni di difficoltà. L'attività è realizzata in collaborazione con l'Associazione "Centro Studi Affido Progetto Famiglia" e l'Associazione "Granello di Senape".L'azione intrapresa con il progetto "Cortili Accoglienti", inserita nella più ampia strategia di inclusione sociale a favore di minori e famiglie prevista dal vigente Piano sociale di zona, si pone come obiettivo principale la creazione di una comunità solidale attraverso i seguenti punti chiave:È stato attivato lo Sportello Informativo Online dedicato all'affidamento familiare. Gli interessati potranno ricevere consulenze e informazioni da esperti del settore.Un ambiente sicuro e accogliente può cambiare la vita di bambini e ragazzi, per questo è molto importante che il progetto diventi una risorsa per tutta la comunità.L'ATS, in sintesi, è impegnato, con il presente progetto, a promuovere accoglienza e solidarietà all'interno della comunità locale dei tre Comuni con un percorso ambizioso ed interessante per il quale è davvero essenziale il supporto dei cittadini e delle cittadine, così come quello delle realtà locali. Per questa ragione i Sindaci dei Comuni di Corato, Corrado Nicola De Benedittis, di Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco, e di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, unitariamente ai tre Assessori alle Politiche Sociali Felice Addario, Domenico Curci e Daniela Zappatore, esprimono soddisfazione per l'avvio del percorso e invitano la cittadinanza a partecipare alle attività proposte.