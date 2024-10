Prima storica vittoria in DR1 per l'Adriatica Industriale Nuova Virtus Corato

ADRIATICA INDUSTRIALE NUOVA VIRTUS CORATO – MURGIA BASKET SANTERAMO 94 – 48

La data di sabato 19 ottobre 2024 entra nella storia della Nuova Virtus Corato. La società nata nel 2012 e griffata Adriatica Industriale centra la sua prima storica vittoria all time e casalinga nella ex Serie D battendo nettamente la Murgia Santeramo per 94-48. Partita in equilibrio solo per 10 minuti prima che i coratini con una grande prova tra attacco e difesa non la indirizzassero a proprio favore controllandola nel finale.I primi 2 storici punti casalinghi in DR1 per Corato sono di Stefano Liso. Dopo un avvio in equilibrio nei primi minuti (4-4) arriva il primo break coratino di 11-2 con le triple di uno scatenato Liso e di Scaringella che costringono al timeout il coach ospite (15-6). Il rientro degli ospiti dopo il timeout è importante e proficuo tanto che per i successivi 3 minuti sono i murgiani a trovare il break di 0-7 per il 15-13 con cui si chiude il primo quarto con il canestro sulla sirena di capitan Girardi.Secondo quarto che inizia con Corato arrembante in attacco e molto solida in difesa. Sono i virtussini che con il trio Mazzilli, D'introno, Amendolagine confezionano il 15-4 di parziale che riporta l'Adriatica Industriale avanti 30-17. Santeramo prova a non perdere contatto ma dopo aver recuperato alcuni punti subisce un nuovo micidiale allungo dei locali. In chiusura di quarto infatti arriva il 9-0, chiuso ancora dalla tripla di Liso, che manda le due squadre negli spogliatoi con i coratini nettamente avanti 43-24.Apertura di terzo quarto con Santeramo decisa a ridurre il gap. Buon avvio dei murgiani (45-29), ma i ragazzi di coach Carnicella tornano presto a macinare gioco e a difendere forte, imbrigliando gli sterili attacchi ospiti. L'Adriatica Industriale trova con i canestri di Dinoia e le triple di capitan Tarricone un nuovo 13-0 che porta il divario a quasi 30 punti di scarto (58-29). Santeramo prova a reagire ma l'onda biancoblu è inarrestabile e continua a macinare parziali e canestri che dilatano ulteriormente il punteggio. Altro break di 13-2 e vantaggio che al 30esimo raggiunge il 71-33, punteggio che di fatto mette in cassaforte la vittoria per i coratini.Ultimo quarto utile solo per le statistiche Le squadre giocano a risultato acquisito ma il match resta godibile con la Virtus che controlla saldamente il risultando allungando sino al 94-48 finale con cui si chiude il match.CORATO: Piccarreta 8, Liso 23, Scaringella F 13, D'introno 13, Amendolagine 10, Mazzilli 8, Tarricone 6, Marcone 2, Lasorsa 5, Dinoia 6, Petrone. Coach: Carnicella. Assistant coach: Malerba, Ferrante.SANTERAMO: De Bellis 15, Solazzo 3, Stano 9, Cardinale 3, Cassano 5, Girardi 8, Cassano M. 2, Cecca, Caponio 2, Petruzzelli 1. Coach: Labarile.ARBITRI: Russo di Mola di Bari (BA) e Celone di Monopoli (BA) PARZIALI: 15-13 43-24 71-33 94-48