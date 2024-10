A Corato la prima panchina arancione dedicata ai malati di Parkinson

Si trova in piazza Caduti di via Fani: l'iniziativa a cura del centro per anziani Ermes della cooperativa Eos

Inaugurata con la melodia della pizzica salentina sui passi poetici della maestra Nunzia Nocca, la panchina arancione in piazza caduti di via Fani a Corato vuol essere un inno alla vita, alla speranza: dar luce a chi è affetto da una malattia che spaventa ma che pochi ne parlano.La special panchina colorata di arancione e dedicata ai malati di Parkinson è stata voluta dal centro per anziani Ermes della cooperativa Eos.«Il centro Ermes ringrazia il dottor Antonio Montrone per aver curato l'iniziativa, il dottor neurologo Giovanni de Palma, la fisioterapista Ana Mascoli per gli interessanti spunti di riflessione e informazione. Un grazie agli assessori Addario e Varesano. Quella di Corato è la prima panchina dedicata con questa tematica. Accolto con grande entusiasmo dall'associazione Parkinson puglia è l'idea di diffondere questa buona pratica in tante altre città pugliesi e non solo».