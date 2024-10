MOLA NEW BASKET 2012 – FAS BASKET CORATO 71 – 89

Arriva finalmente la tanto attesa prima vittoria stagionale per la Fas Basket Corato che, al quinto tentativo, trova I primi due punti del campionato espugnando il PalaPinto di Mola. 71-89 il risultato finale di una gara che I coratini hanno vinto nell'ultimo quarto, grazie ad una ottima difesa di squadra contro I locali, apparsi in crescita e decisamente ostici come avversari.Avvio di gara equilibrato con le due squadre che si superano di continuo. Corato, trascinata da Nonkovic, autore di 10 dei primi 14 punti neroverdi, resta bene nel match. Burt, nuovo arrivato in casa Mola, e Tanzi, provano a lanciare I padroni di casa, ma sono Laffitte e Prunotto a trovare il primo vero break della gara (26-18). Corato non si disunisce e con Zustovich e Ouattara resta in scia chiudendo il primo quarto sotto 28-24.Secondo periodo che si apre con la tripla di Lomello che riporta sotto la Fas Basket Corato. Mola prova di nuovo la fuga ma la coppia Mariani Jelic non ci sta ed a metà del quarto il tabellone segna 35 pari. È Jelic a ridare il vantaggio esterno agli ospiti dopo parecchi minuti col match però più vivo ed incerto che mai. Nel finale di quarto ancora una tripla di Burt manda Mola all'intervallo lungo avanti 46-44.Al rientro in campo dagli spogliatoi dopo un iniziale vantaggio molese, sono I baresi con un 2-9 di parziale a provare ad allungare. I padroni di casa però, pur non riuscendo mai a recuperare per intero lo svantaggio, restano in scia con I coratini che hanno inizlamente sempre almeno 5 punti di margine. Proprio in chiusura di quarto però, Laffitte e Tanzi riportano Mola a contatto sul 63-65, prima che un canestro di Nonkovic (23 I punti per lui), non mandi I due team all'ultimo mini riposo sul 63-67. Nell'ultimo quarto di gara Mola parte bene con Laffitte ma Corato da questo momento in poi cambia volto, specialmente in difesa, e chiude la gara con un mortifero break di 0-12 propiziato dalle triple di Nonkovic e Zustovich. Non solo però l'attacco ma anche la difesa con le ottime prove di Perez, Petrovic e Lomello garantiscono recuperi preziosi e rendono inaccessibile il canestro coratino per parecchi minuti blindando il risultato. Nel finale Corato continua a difender forte ed altre 2 triple di Jelic (anche per lui 23 punti) allargano il vantaggio sino al +20 sul 69-89. Laffitte per Mola segna l'ultimo canestro di una gara che I coratini fanno loro meritatamente e festeggiano con grande entusiasmo, felici per questo primo tanto atteso successo in campionato.MOLA DI BARI: Tanzi 7, Berardi 7, Macera n.e., Laffitte 17, Messina 2, Setti 3, Prunotto 11, Burt 22, Lepore n.e., Mazzeo n.e., Barnaba 2. All. MasiniCORATO: Giovinazzo, Zustovich 15, Cabodevilla n.e., Perez 2, Di Zanni n.e., Lomello 6, Bavaro n.e., Mariani 12, Petrovic 4, Nonkovic 23, Ouattara 4, Jelic 23. All. GattoneARBITRI: Serse di Brindisi e Conforti di MateraPARZIALI: 28-24 46-44 63-67 71-89