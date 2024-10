“Senti che Murgia!”, a Corato attività gratuite, escursioni, degustazioni: ecco il calendario

Powered by

Lunedì 21 ottobre dalle ore 19:00 sarà inaugurata dinanzi lo spazio antistante l'info point turistico del Comune di Corato in Piazza Sedile, l'installazione fotografica a cura di Cataldo Balducci.

Dal 21 ottobre al 10 novembre l'installazione fotografica sarà fruibile durante gli orari di apertura dell' Info Point del Comune di Corato.

Venerdì 25 ottobre alle ore 18:30 apertura straordinaria e visita guidata alla Chiesa di San Vito.

Sabato 26 ottobre alle ore 10:00 visita a Masseria Torrechiara - Eco Dimora di Charme con apertura della Chiesa Spirito Santo situata all'interno. Seguirà un aperitivo dai sapori murgiani.

Giovedì 31 ottobre dalle ore 20:30 presso l'Osteria "La Vigna" si terrà la Social Dinner – percorso sulla zucca in dialogo con i prodotti del territorio.

Torna "Senti che Murgia" la kermesse dedicata al territorio murgiano, giunta alla seconda che sarà tematizzata dai colori e i sapori d'autunno. Il progetto è stato ideato dalla Pro Loco Quadratum ed è finanziato dall'avviso 2024 per l'erogazione di contributi alle associazioni Pro Loco della Regione Puglia, con il patrocinio del Comune di Corato e UNPLI Puglia APS.Gli appuntamenti, suddivisi tra visite guidate, escursioni, mostre, degustazioni, laboratori e aperture straordinarie, sono calendarizzate a cavallo tra ottobre e novembre.Ecco gli appuntamenti del mese di ottobre:Tutte le attività sono gratuite. Per le visite guidate e le degustazioni è necessaria la prenotazione sul canale eventbrite della Pro Loco Quadratum. Info: 0808728008Nei prossimi giorni saranno comunicate le attività previste per il mese di novembre.