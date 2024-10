Solidarietà e musica, a Bari premiati i vincitori del bando “Orizzonti Solidali” della Fondazione Megamark

È stato, cantautore, autore e musicista romano, a salire sul palco e a contagiare con il suo live i presenti alla serata di beneficenza delladi Trani, Onlus dell'omonimo gruppo, organizzata ieri allaper presentare i 16 progetti vincitori del bandoè uno degli artisti italiani più amati, il suo repertorio è entrato a pieno titolo nella storia della musica contemporanea negli ultimi dieci anni. Le canzoni lanciate con i suoi dischi, sono diventate delle vere e proprie hit, riuscendo ad unire un pubblico di varie generazioni. Sul palco anche i, illusionisti informatici che hanno lasciato tutti a bocca aperta. I due gemelli illusionisti si sono esibiti in una performance moderna e spettacolare che unisce magia e tecnologia, regalando un brillante viaggio nella fantasia.I 16sono stati finanziati con quasie riguardano ambiti come assistenza sociale e sanitaria, cultura, affettività e identità di genere, ma anche abbandono scolastico con l'obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione tra gli adolescenti. Il bando "Orizzonti Solidali", giunto alla sua dodicesima edizione, cresce di anno in anno in termini di progetti premiati e fondi messi a disposizione del terzo settore pugliese: dal 2012, sono circa 150 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie a quasi tre milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.«Ogni anno la serata finale del bando ci regala forti emozioni che tratteniamo anche nei giorni a venire – ha affermato il cavaliere del lavoro, presidente della Fondazione Megamark –. Si crea un'atmosfera unica perché la musica e l'intrattenimento fanno da collante alla mission di Orizzonti Solidali, sostenere le comunità del nostro territorio attraverso le associazioni del terzo settore pugliese migliorando la qualità della vita delle persone meno fortunate e riducendo il divario sociale. Ciò che poi ha reso, anche quest'anno, la serata davvero unica è la presenza di tanti collaboratori, partner e amici, sempre pronti a supportare ogni nostra iniziativa".L'evento, che ha registrato il tutto esaurito, è stato condotto da(conduttrice e giornalista, volto noto di Telenorba) e(ideatore e frontman dellae ha riservato momenti di ilarità, condivisione e riflessione.i presenti, tutti omaggiati con la, un manuale dove leggere piccoli accorgimenti e suggerimenti da mettere in pratica facendo la spesa, a tavola o al ristorante, per far convivere la nostra salute con quella della nostra terra; si tratta di una nuova collaborazione della Fondazione Megamark sulle tematiche della sostenibilità.L'evento è stato anche l'occasione per ricordare la prossima iniziativa della Fondazione Megamark, in programma ilnel Padiglione Nuovo della Fiera del Levante,rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della Puglia e pensato per gli studenti delle classi IV e V. In entrambe le giornate, docenti e studenti si confronteranno con quattro relatori: