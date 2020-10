Materiale scolastico alla Casa Famiglia della Mamma, il dono di Legambiente

Negli anni il circolo continua a collaborare e cercare di attivare forme di solidarietà dal basso facendo piccole cose.Nel corso della mattinata di Puliamo il Mondo domenica 27 settembre a via Vecchia Barletta, oltre alla pulizia della strada abbiamo raccolto del materiale scolastico da devolvere ad una realtà sociale del territorio. In un momento di consultivo della manifestazione e di programmazione di altre attività, il direttivo ha individuato di devolvere il materiale scolastico solidale raccolto alla Casa Famiglia della Mamma di Corato.Quest'ultima è una organizzazione di volontariato che non ha fini di lucro, costituita da un gruppo di persone impegnate nel volontariato con lo scopo di realizzare una comunità familiare-residenziale per l'accoglienza di minori in difficoltà.La permanenza nella casa consente alle minori periodi di "recupero di forze" per trovare una risposta adatta alla propria situazione. La cultura della solidarietà " che dette origine alla "Casa Famiglia della Mamma" nel lontano 1995, ha spinto il gruppo iniziale di persone impegnate nel volontariato sociale, a trasformare l'attuale sede operativa in una struttura più ampia al servizio dei più bisognosi e del più "piccolo tra noi".Nel tardo pomeriggio di oggi 16 ottobre una piccola delegazione del direttivo cittadino di Legambiente nel rispetto del distanziamento per norme antiCovid si recherà presso la sede della Casa Famiglia per portare la donazione. Con questa azione vogliamo compiere un piccolo gesto a chi ha bisogno.