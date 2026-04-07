Legambiente Corato, Giuseppe Faretra: «Continuiamo il nostro impegno per la transizione ecologica del territorio»

Si apre una nuova stagione di. In un momento cruciale per la transizione ecologica del territorio, l'associazione annuncia il rinnovo delle proprie cariche sociali con la riconferma dialla presidenza.L'assemblea dei soci ha scelto di affidare nuovamente il coordinamento a Giuseppe Faretra, che guiderà un organismo dirigente pronto a rafforzare il presidio territoriale del circolo della città. Il direttivo, si impegna a promuovere campagne di sensibilizzazione su temi urgenti come la gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la tutela del verde urbano, il recupero e il riuso dell'acqua, solo per citare alcune tematiche.L'obiettivo comune è puntare con decisione sul monitoraggio dell'economia circolare, sulla promozione della mobilità dolce e su percorsi di educazione ambientale rivolti alle scuole e ai giovani della città.Questo mandato di continuità ha preso il via ufficialmente con la partecipazione attiva ai lavori dell'Assemblea Regionale di Legambiente Puglia, tenutasi recentemente lo scorso 28-29 marzo nella suggestiva cornice di Alberobello.Durante l'Assemblea Regionale, il presidente Giuseppe Faretra ha fornito un contributo diretto ai tavoli tematici che hanno delineato l'agenda politica dell'associazione a livello pugliese.Il confronto si è articolato su pilastri fondamentali quali il legame tra energia, poli industriali e lavoro in ottica di decarbonizzazione, oltre alla gestione integrata di agricoltura, acqua e biodiversità per la salvaguardia dei parchi, del turismo sostenibile e dell'ecosistema di costa e mare.Grande attenzione è stata dedicata inoltre alla rigenerazione urbana e alla difesa del suolo dall'eccessiva cementificazione, intesi come strumenti per ottenere città più vivibili e resilienti.Questi temi, discussi profondamente durante l'assemblea, rappresentano per il riconfermato presidente Giuseppe Faretra, non solo una linea guida regionale, ma, un vero e proprio programma operativo anche per la realtà coratina. I lavori di Alberobello hanno permesso di definire un'agenda politica regionale ambiziosa, che il circolo di Corato intende declinare con vigore a livello locale.Il confronto si è articolato su pilastri strategici, partendo dal nodo cruciale che lega. In un'ottica di decarbonizzazione, la sfida non è solo e puramente, ambientale, ma, soprattutto sociale: promuovere una riconversione industriale che salvaguardi l'occupazione attraverso l'innovazione tecnologica e le energie rinnovabili, trasformando la Puglia da regione energivora a hub della sostenibilità.Un altro asse fondamentale ha riguardato la. Il dibattito ha evidenziato la necessità di modelli agricoli rigenerativi che proteggano le risorse idriche, sempre più scarse, e preservino la ricchezza dei nostri parchi. Questo approccio è considerato il presupposto indispensabile per undi qualità, capace di valorizzare l'ecosistema di costa e mare senza aggredirlo, tutelando la bellezza del paesaggio come bene comune e volano economico.Infine, grande attenzione è stata dedicata allae alladall'eccessiva cementificazione. Per Legambiente, la lotta al consumo di suolo non è una posizione ideologica, ma una necessità pratica per ottenere città più vivibili e resilienti di fronte ai cambiamenti climatici.Riqualificare l'esistente, potenziare il verde pubblico e ripensare gli spazi comuni significa migliorare la qualità dell'aria e la sicurezza del territorio, mettendo al centro del governo cittadino la salute delle persone e l'equilibrio dell'ambiente urbano.Il presidente Giuseppe Faretra ha dichiarato: «La riconferma alla guida del circolo è per me un onore e una responsabilità che accolgo con rinnovato entusiasmo. L'esperienza di Alberobello ci ha confermato che le sfide locali, dalla gestione del suolo alla vivibilità urbana, sono tasselli fondamentali di una strategia regionale più ampia. Il nostro impegno per Corato sarà quello di essere una sentinella vigile e propositiva: vogliamo trasformare i principi della transizione ecologica in benefici tangibili per la salute e il benessere dei nostri concittadini, lavorando fianco a fianco con chiunque abbia a cuore concretamente il futuro del nostro territorio.»Il Circolo "Angelo Vassallo" invita, dunque, cittadini, associazioni e imprese locali a unirsi a questo percorso di partecipazione. La sede di Legambiente Corato si conferma un laboratorio aperto di idee, nella convinzione che solo con il contributo della comunità sia possibile rendere la sostenibilità una realtà quotidiana.