Legambiente Corato “Angelo Vassallo”: bilancio sociale 2025 e prospettive future

La Voce del Presidente

In Ricordo del Professor Antonio Lagrasta

Legambiente Corato "Angelo Vassallo" traccia un bilancio ricco e significativo per il 2025, confermando il proprio ruolo di riferimento nella tutela ambientale, nella promozione culturale e nella costruzione di una comunità responsabile e partecipativa nel territorio coratino.Nel corso dell'anno il Circolo ha promosso numerose iniziative che hanno coinvolto cittadini, istituzioni, scuole e associazioni, affermando un approccio integrato e partecipato. Le giornate di "" hanno rappresentato momenti fondamentali di confronto aperto su temi cruciali quali economia circolare, gestione sostenibile dei rifiuti e tutela del territorio, con la partecipazione di esperti e volontari.Il progetto di volontariato "" ha mobilitato in un'azione collettiva di pulizia e rigenerazione degli spazi pubblici, diffondendo una cultura del rispetto ambientale. A questo si aggiunge la, che ha visto il coinvolgimento di scuole e cittadini in attività di piantumazione per promuovere la tutela del verde urbano e la lotta ai cambiamenti climatici.Con grande successo si è svolto "", evento ciclopedonale che ha coinvolto famiglie e cittadini di ogni età in un percorso di scoperta del territorio e promozione di uno stile di vita sostenibile.La rassegna culturaleha saputo unire ambiente e cultura con presentazioni di libri e incontri con autori come Paolo Comentale e Ferdinando Cotugno, offrendo al pubblico strumenti di riflessione sul paesaggio, la memoria e l'identità territoriale.Sul fronte della tutela delle risorse naturali, sono state rafforzate collaborazioni con realtà come la cooperativa agricola "" e Acquedotto Pugliese, per approfondire temi legati all'agricoltura sostenibile e alla gestione responsabile dell'acqua,sull'energia e le comunità energetiche con incontri pubblici e progetti di sensibilizzazione.Legambiente Circolo «Angelo Vassallo» di Corato ha promosso (insieme alla cooperativa Terra Maiorum) un incontro pubblico per discutere gli impatti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura locale e sulle pratiche agricole sostenibili. Il convegno ha coinvolto esperti del settore, tecnici e rappresentanti istituzionali per analizzare come il clima in mutamento modifica la produzione agricola, la biodiversità e le relazioni negli ecosistemi agricoli.Per la, Legambiente Corato ha organizzato un incontro aperto al pubblico insieme alla scuola IC Tattoli De Gasperi e ad Acquedotto Pugliese (AQP) per parlare di ciclo idrogeologico e crisi climatica. L'evento ha affrontato temi come l'uso appropriato dell'acqua, la crescente scarsità dovuta al cambiamento climatico e la gestione delle risorse idriche nel contesto locale.Particolarmente rilevante è stato l'avvio dell'contro l'abbandono dei rifiuti, sostenuto da un finanziamento di 125.000 euro dalla Provincia BAT, volto a contrastare efficacemente l'abbandono e gli incendi di rifiuti attraverso monitoraggio e sensibilizzazione. L'impegno sul tema è stato rafforzato da un incontro strategico con il Presidente della Provincia BAT, Bernardo Lodispoto, per coordinare le azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti sulle strade provinciali.Tra le iniziative sociali, si segnala con orgoglio "", progetto di solidarietà che ha raccolto e donato materiale di cancelleria alla Comunità Indaco di Corato, simbolo dell'impegno di Legambiente Corato non solo per l'ambiente ma anche per il benessere sociale.Il presidentesottolinea il ruolo insostituibile del volontariato: «Il 99% delle nostre attività è stato realizzato grazie al tempo e all'impegno gratuito dei nostri soci, con le poche risorse a disposizione. Il nostro è un volontariato puro, di un circolo maturo e consolidato, che crede profondamente nella partecipazione attiva e nella responsabilità collettiva. I volontari sono il cuore pulsante di Legambiente Corato, capaci di trasformare idee in azioni concrete, e rappresentano la nostra forza e garanzia di un futuro sostenibile.»«Sul tema della comunicazione ambientale, Faretra afferma con chiarezza: «Oggi comunicare l'ambiente significa più che mai generare conoscenza, non paura. Significa raccontare il territorio, spiegare i problemi con chiarezza, ma anche valorizzare le soluzioni possibili. È fondamentale usare un linguaggio vicino alle persone, coinvolgerle, motivarle. Non è solo informazione: è costruzione di senso, educazione civica e ambientale.»Guardando al futuro, il presidente presenta le sfide per il 2026: «Vogliamo consolidare e ampliare la nostra rete, soprattutto in educazione ambientale e monitoraggio partecipato, affinché cittadini e istituzioni lavorino fianco a fianco. La mobilità sostenibile e la tutela del verde urbano rimangono priorità, ma un progetto a cui teniamo molto è l'Ecomuseo. Questo laboratorio diffuso sarà un polo culturale e ambientale che unirà memoria, sostenibilità e sviluppo, coinvolgendo tutta la comunità in un percorso di crescita condivisa.»Legambiente Corato, nel quadro delle proprie iniziative culturali come, riconosce l'importanza di figure che hanno dedicato la vita alla diffusione del sapere e dell'umanità nel territorio. Per questo, si unisce al ricordo con affetto il Professor, che ha arricchito il nostro percorso culturale. La sua presenza all'incontro Eco-Visioni con Ferdinando Cotugno ha testimoniato il suo impegno a unire, al sapere per l' ambiente. Uomo di profonda umanità e cultura, ha utilizzato anche il cinema per stimolare il pensiero critico e la consapevolezza sociale. La sua dedizione e il suo animo gentile mancheranno a tutta la comunità.Con lo stesso spirito di partecipazione attiva che ci ha guidato in questo anno, Legambiente Corato augura a tutta la comunità un 2026 all'insegna della sostenibilità, della collaborazione e della crescita consapevole. Che il nuovo anno porti con sé l'opportunità di consolidare i risultati ottenuti e di affrontare insieme, con rinnovato impegno e ottimismo, le sfide ambientali e sociali che ci attendono per un futuro più verde e giusto per Corato.