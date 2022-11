«9 famiglie pugliesi su 10 consumano olio extravergine d'oliva tutti i giorni»

«In Puglia 9 famiglie su 10 consumano olio extravergine d'oliva tutti i giorni, con una crescente attenzione verso il prodotto di qualità che ha favorito la nascita di corsi e iniziative anche per abbinare il prodotto in cucina» è quanto sottolineato dallain una nota.«Diffondere la cultura dell'olio in cucina, fra turisti-consumatori e supportare la crescita continua della filiera dell'olio in Italia e all'estero, è il nostro obiettivo perché i consumatori sono affamati di informazioni e conoscenza sul mondo dell'olio» ha dichiarato il presidente, che ha ricordato come l'ulivo in Puglia sia presente su oltre 370mila ettari di terreno coltivato «con l'olivicoltura pugliese che è la più grande fabbrica green del mezzogiorno».«Il segreto del successo è da ricercare in un patrimonio di biodiversità unico al mondo con 53 varietà di olive coltivate da nord a sud della Puglia, dalle quali nascono 5 oli extravergine Dop e 1 Igp olio di Puglia, oltre a decine di produzioni a km zero legate ai territori» ha rimarcato e aggiunto l'associazione.