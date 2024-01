Olio Extravergine "La Coratina" inserito nel prestigioso elenco dei PAT

In piena campagna olivicola, una bellissima notizia per tutto il comparto del territorio delle Province di Bari e Barletta -Andria- Trani. Infatti, "l'olio extravergine di oliva cultivar coratina" è stato finalmente riconosciuto dalla Regione Puglia nell'elenco dei PAT (Prodotto Agroalimentare Tradizionale) nella sezione Grassi (Burro, Margarina, Oli) con determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle filiere agroalimentari del 15 dicembre 2023 n. 553 "aggiornamento dell'Elenco regionale dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali - anno 2023". L'iter si concluderà a breve quando il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste pubblicherà l'aggiornamento dell'elenco nazionale Prodotti Agroalimentari Tradizionali.L'elenco PAT è una lista, un atlante dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali, sono prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo e praticate sul proprio territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni. In Italia sono ben 5450 i prodotti in lista, di cui 329 sono pugliesi.Ora si attenderà la Ventiquattresima revisione dell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, per poter ufficializzare tale grande traguardo.