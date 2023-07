Erogate le Carte Solidali per gli acquisti di beni di prima necessità

Com'è noto, la Carta Solidale prevede la concessione di un contributo economico per l'acquisto di beni di prima necessità, erogato a nuclei familiari in stato di bisogno.Il contributo viene concesso su carta prepagata nominativa ("Carta Dedicata a Te") sulla quale viene attribuito un importo di € 382,50 una tantum. I criteri di individuazione dei nuclei familiari in stato di bisogno sono fissati da Decreto Interministeriale e definiti dall'INPS.Al Comune di Corato sono state assegnate 1.902 carte, per altrettanti nuclei familiari.Nel corso del mese di giugno, l'INPS ha individuato i nuclei familiari aventi diritto alla Carta in questione a partire dalle certificazioni ISEE in corso di validità. Ai Comuni si è chiesto di provvedere alla verifica anagrafica dei dati derivanti dalla DSU-ISEE. Il Comune di Corato ha effettuato tutti i controlli previsti nei tempi definiti ed ha inviato i relativi esiti ad INPS che, lo scorso 18 luglio, ha fornito gli elenchi definitivi dei 1.902 nuclei familiari coratini ammessi. Il 19 luglio 2023 il Comune di Corato ha poi adottato l'atto dirigenziale contenente l'elenco consolidato (ed opportunamente anonimizzato per tutelare la privacy) dei nuclei familiari aventi diritto. In questi giorni sono infine partite le comunicazioni cartacee via posta ai nuclei familiari ammessi che arriveranno presso i domicili nei prossimi giorni lavorativi.A seguire, i cittadini e le cittadine destinatari della comunicazione potranno recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale per il ritiro della propria Carta solidale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5 di ogni mese (esempio: dal 5 al 31 luglio, dal 5 al 31 agosto, etc). Per il ritiro della carta è necessario presentare allo sportello: il codice di riferimento comunicato con la nota del Comune, un documento di identità in corso di validità ed il Codice Fiscale/Tessera Sanitaria.La carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari. È necessario effettuare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023 per non perdere la possibilità di utilizzare il contributo. Al fine di promuovere l'utilità della misura, il Ministero ha stipulato delle convenzioni con alcuni esercizi commerciali al fine di consentire ai beneficiari, in sede di acquisto dei beni di prima necessità, di usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti. Gli esercizi aderenti (che espongono l'immagine della Carta "Dedicata a te) sono indicati qui: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559.Allo scopo di supportare i cittadini beneficiari, il Settore V - "Servizi alla persona" del Comune di Corato ha messo a disposizione un numero di telefono (080/9592412) da chiamare per ricevere ulteriori informazioni. Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a partire da lunedì 23 luglio 2023.