A Corato Filippo Melchiorre per discutere dell'emergenza criminalità

Il senatore di Fratelli d'Italia incontrerà la comunità coratina questo pomeriggio

Corato - mercoledì 3 settembre 2025 10.17
A seguito delle gravi intimidazioni consumate nei confronti di Savino Lamarca, Ispettore Superiore della Polizia Locale, con l'incendio di due automobili all'interno della sua proprietà, si discuterà dell'emergenza sicurezza insieme a Filippo Melchiorre.

Senatore di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Antimafia, Melchiorre ha accettato l'invito dei partiti e movimenti di opposizione di Corato, incontrando la nostra comunità per rassicurarla sulla presenza delle istituzioni in un momento così delicato.

A partire dalle ore 15 di oggi, mercoledì 3 settembre, infatti, si discuterà insieme a lui di ogni iniziativa utile a poter affrontare la degenerazione criminale in un'ottica ragionata che scacci i timori e possa infondere coraggio per protendere verso nuovi equilibri di legalità.
