A Corato Filippo Melchiorre per discutere dell'emergenza criminalità

A seguito delle gravi intimidazioni consumate nei confronti di, Ispettore Superiore della Polizia Locale, con l'incendio di due automobili all'interno della sua proprietà, si discuterà dell'emergenza sicurezza insieme aSenatore di Fratelli d'Italia e componente della Commissione Antimafia, Melchiorre ha accettato l'invito dei partiti e movimenti di opposizione di Corato, incontrando la nostra comunità per rassicurarla sulla presenza delle istituzioni in un momento così delicato.A partire dalle ore 15 di oggi, mercoledì 3 settembre, infatti, si discuterà insieme a lui di ogni iniziativa utile a poter affrontare la degenerazione criminale in un'ottica ragionata che scacci i timori e possa infondere coraggio per protendere verso nuovi equilibri di legalità.