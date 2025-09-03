Intimidazioni alla Polizia Locale, la politica di Corato chiede l'intervento delle istituzioni

La ferma e netta condanna del Partito democratico di Corato attraverso il suo segretario Giuseppe Quercia

La solidarietà di Forza Italia Corato e l'appello alle istituzioni

La posizione del gruppo politico Vero Centro contro l'omertà e la rassegnazione

Le bandiere della politica coratina sono unite sotto l'egida della legalità e della giustizia, appellandosi alle istituzioni locali e sovracomunali per porre un argine alla criminalità dilagante nella nostra città. Il recente episodio intimidatorio ai danni di, Ispettore Superiore della Polizia Locale, andrebbe interpretato come un attentato alla tenuta dell'assetto costituzionale e amministrativo per indebolirlo e piegarlo alla volontà delinquenziale.È chiara la posizione congiunta dei circoli cittadini dele die del gruppocirca le azioni da intraprendere: un segnale forte e unitario va lanciato attraverso l'interlocuzione col Prefetto, affinché si dispongano i necessari provvedimenti da adottare.«Il circolo di Corato del Partito Democratico esprime la sua più ferma e risoluta condanna per l'increscioso e vile atto criminale avvenuto nella notte, che ha visto l'incendio delle due auto private di un Ispettore della Polizia Locale.Questo gesto non è solo un attacco al patrimonio di un singolo cittadino, ma rappresenta un'aggressione diretta e inaccettabile all'intera comunità, alle istituzioni e a chi, come l'Ispettore colpito, si dedica quotidianamente alla tutela della legalità, della sicurezza e del bene comune.La criminalità, in ogni sua forma, è un cancro che va estirpato con l'impegno congiunto di tutte le forze sane della nostra società. Non possiamo e non dobbiamo tollerare che atti di tale gravità minaccino la serenità e la sicurezza della nostra città. La paura non prevarrà sulla nostra determinazione a vivere in una Corato libera e sicura.Ci stringiamo con profonda solidarietà all'Ispettore e alla sua famiglia, a cui esprimiamo vicinanza e pieno sostegno. Il Partito Democratico di Corato, ribadendo la sua totale fiducia nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura, chiede che le indagini facciano piena luce su questo deprecabile episodio e che i responsabili siano assicurati alla giustizia.È fondamentale che in momenti come questo la politica dia un segnale forte e unitario continuando a lavorare per promuovere una cultura della legalità, sostenendo le forze dell'ordine e combattendo ogni forma di illegalità.Corato merita di vivere nella tranquillità e nella sicurezza. Siamo al fianco di tutti coloro che ogni giorno lavorano per garantirla».«Ciò che è accaduto nelle ultime ore altro non è che l'epilogo di una situazione che parte da lontano, ma che ultimamente, complici i tempi e le condizioni sociali, si sta aggravando di giorno in giorno.Si sa, una ferita curata male e un medico alquanto superficiale, non possono che aggravare la salute del paziente stesso.Aver sottovalutato il problema criminalità, anche micro, da parte di chi ne ha facoltà è un grave errore e oggi inevitabilmente l'intero Paese, come ci viene quotidianamente evidenziato dai media nazionali, ne paga le conseguenze.Noi di Forza Italia sollecitiamo il Prefetto, il sindaco e tutte le autorità competenti ad affrontare con urgenza il problema, senza se e senza ma, evitandone un ulteriore peggioramento.Anche a Corato, ironia della sorte, proprio un componente delle forze dell'ordine ha finito col farne le spese e, con un gesto delinquenziale, si è visto incendiare le sue autovetture nella sua proprietà.Noi esprimiamo la massima solidarietà all'ispettore Lamarca e alle forze dell'ordine tutte, ree solo di compiere il proprio dovere.Chiediamo quindi a gran voce al Prefetto, referente del Governo centrale, per il tramite del sindaco e a tutte le forze dell'ordine, nonché alla magistratura competente, di attuare una strategia mirata, magari con l'impiego di forze specializzate, al fine di poter ridare sicurezza e tranquillità alla cittadinanza.Forza Italia, da sempre sensibile a queste tematiche, resterà vigile e attenta a queste problematiche, esprimendo sempre vicinanza e solidarietà a quanti quotidianamente sono impegnati nel contrasto alla criminalità».«Il movimento Vero Centro esprime piena solidarietà all'Ispettore Superiore Savino Lamarca per l'evento criminoso subito la scorsa notte nella sua abitazione. Pari solidarietà offriamo all'intero corpo della Polizia Locale di Corato.Il vile gesto intimidatorio non ha colpito solo un operatore di polizia, ma è stato perpetrato contro ciascun componente della nostra città. I numerosi episodi di criminalità (micro e non solo) che hanno visto protagonista la nostra città negli ultimi tempi sono la chiara conferma che purtroppo Corato è alla mercé di delinquenti che a vario titolo compromettono l'ordine pubblico e la sicurezza dei nostri concittadini.Ad un così grave attacco l'intera nostra comunità deve rispondere con intenti condivisi. Nessuno può restare indifferente dinanzi a tali episodi o ritenersi estraneo dal contribuire nel contrastarli. Non possiamo esimerci dall'analizzare quanto succede e dal cercare soluzioni efficaci.L'illegalità, la criminalità non devono essere fenomeni da sopportare nel nostro vissuto quotidiano. Occorre anche che le istituzioni (forze dell'ordine, magistratura, scuola, famiglia ecc.) diano una risposta chiara e decisa; servono interventi mirati su tutti i fronti per debellare questi segnali di criminalità.Al sindaco rivolgiamo il monito ad operare con fermezza e sollecitudine invocando il tempestivo intervento del Prefetto. Occorre agire presto per il bene di Corato. Il sentimento di paura è molto diffuso nei coratini perbene. Si rischia che con la paura si diffonda la piaga della omertà e della rassegnazione; questo non possiamo proprio tollerarlo».