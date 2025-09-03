Auto incendiate a Lamarca
Auto incendiate a Lamarca
Politica

Intimidazioni alla Polizia Locale, la politica di Corato chiede l'intervento delle istituzioni

Solidarietà all'Ispettore Lamarca dal PD, Forza Italia e Vero Centro

Corato - mercoledì 3 settembre 2025 9.58
Le bandiere della politica coratina sono unite sotto l'egida della legalità e della giustizia, appellandosi alle istituzioni locali e sovracomunali per porre un argine alla criminalità dilagante nella nostra città. Il recente episodio intimidatorio ai danni di Savino Lamarca, Ispettore Superiore della Polizia Locale, andrebbe interpretato come un attentato alla tenuta dell'assetto costituzionale e amministrativo per indebolirlo e piegarlo alla volontà delinquenziale.

È chiara la posizione congiunta dei circoli cittadini del Partito Democratico e di Forza Italia e del gruppo Vero Centro circa le azioni da intraprendere: un segnale forte e unitario va lanciato attraverso l'interlocuzione col Prefetto, affinché si dispongano i necessari provvedimenti da adottare.

La ferma e netta condanna del Partito democratico di Corato attraverso il suo segretario Giuseppe Quercia

«Il circolo di Corato del Partito Democratico esprime la sua più ferma e risoluta condanna per l'increscioso e vile atto criminale avvenuto nella notte, che ha visto l'incendio delle due auto private di un Ispettore della Polizia Locale.
Questo gesto non è solo un attacco al patrimonio di un singolo cittadino, ma rappresenta un'aggressione diretta e inaccettabile all'intera comunità, alle istituzioni e a chi, come l'Ispettore colpito, si dedica quotidianamente alla tutela della legalità, della sicurezza e del bene comune.
La criminalità, in ogni sua forma, è un cancro che va estirpato con l'impegno congiunto di tutte le forze sane della nostra società. Non possiamo e non dobbiamo tollerare che atti di tale gravità minaccino la serenità e la sicurezza della nostra città. La paura non prevarrà sulla nostra determinazione a vivere in una Corato libera e sicura.
Ci stringiamo con profonda solidarietà all'Ispettore e alla sua famiglia, a cui esprimiamo vicinanza e pieno sostegno. Il Partito Democratico di Corato, ribadendo la sua totale fiducia nell'operato delle forze dell'ordine e della magistratura, chiede che le indagini facciano piena luce su questo deprecabile episodio e che i responsabili siano assicurati alla giustizia.
È fondamentale che in momenti come questo la politica dia un segnale forte e unitario continuando a lavorare per promuovere una cultura della legalità, sostenendo le forze dell'ordine e combattendo ogni forma di illegalità.
Corato merita di vivere nella tranquillità e nella sicurezza. Siamo al fianco di tutti coloro che ogni giorno lavorano per garantirla».

La solidarietà di Forza Italia Corato e l'appello alle istituzioni

«Ciò che è accaduto nelle ultime ore altro non è che l'epilogo di una situazione che parte da lontano, ma che ultimamente, complici i tempi e le condizioni sociali, si sta aggravando di giorno in giorno.
Si sa, una ferita curata male e un medico alquanto superficiale, non possono che aggravare la salute del paziente stesso.
Aver sottovalutato il problema criminalità, anche micro, da parte di chi ne ha facoltà è un grave errore e oggi inevitabilmente l'intero Paese, come ci viene quotidianamente evidenziato dai media nazionali, ne paga le conseguenze.
Noi di Forza Italia sollecitiamo il Prefetto, il sindaco e tutte le autorità competenti ad affrontare con urgenza il problema, senza se e senza ma, evitandone un ulteriore peggioramento.
Anche a Corato, ironia della sorte, proprio un componente delle forze dell'ordine ha finito col farne le spese e, con un gesto delinquenziale, si è visto incendiare le sue autovetture nella sua proprietà.
Noi esprimiamo la massima solidarietà all'ispettore Lamarca e alle forze dell'ordine tutte, ree solo di compiere il proprio dovere.
Chiediamo quindi a gran voce al Prefetto, referente del Governo centrale, per il tramite del sindaco e a tutte le forze dell'ordine, nonché alla magistratura competente, di attuare una strategia mirata, magari con l'impiego di forze specializzate, al fine di poter ridare sicurezza e tranquillità alla cittadinanza.
Forza Italia, da sempre sensibile a queste tematiche, resterà vigile e attenta a queste problematiche, esprimendo sempre vicinanza e solidarietà a quanti quotidianamente sono impegnati nel contrasto alla criminalità».

La posizione del gruppo politico Vero Centro contro l'omertà e la rassegnazione

«Il movimento Vero Centro esprime piena solidarietà all'Ispettore Superiore Savino Lamarca per l'evento criminoso subito la scorsa notte nella sua abitazione. Pari solidarietà offriamo all'intero corpo della Polizia Locale di Corato.
Il vile gesto intimidatorio non ha colpito solo un operatore di polizia, ma è stato perpetrato contro ciascun componente della nostra città. I numerosi episodi di criminalità (micro e non solo) che hanno visto protagonista la nostra città negli ultimi tempi sono la chiara conferma che purtroppo Corato è alla mercé di delinquenti che a vario titolo compromettono l'ordine pubblico e la sicurezza dei nostri concittadini.
Ad un così grave attacco l'intera nostra comunità deve rispondere con intenti condivisi. Nessuno può restare indifferente dinanzi a tali episodi o ritenersi estraneo dal contribuire nel contrastarli. Non possiamo esimerci dall'analizzare quanto succede e dal cercare soluzioni efficaci.
L'illegalità, la criminalità non devono essere fenomeni da sopportare nel nostro vissuto quotidiano. Occorre anche che le istituzioni (forze dell'ordine, magistratura, scuola, famiglia ecc.) diano una risposta chiara e decisa; servono interventi mirati su tutti i fronti per debellare questi segnali di criminalità.
Al sindaco rivolgiamo il monito ad operare con fermezza e sollecitudine invocando il tempestivo intervento del Prefetto. Occorre agire presto per il bene di Corato. Il sentimento di paura è molto diffuso nei coratini perbene. Si rischia che con la paura si diffonda la piaga della omertà e della rassegnazione; questo non possiamo proprio tollerarlo».
  • Forza Italia
  • Incendio
  • Polizia Locale
  • Pd Corato
  • intimidazione
  • minacce
  • Vero Centro
A Corato Filippo Melchiorre per discutere dell'emergenza criminalità
3 settembre 2025 A Corato Filippo Melchiorre per discutere dell'emergenza criminalità
A Corato il settenario di preghiera in onore della Beata Vergine Maria Addolorata
3 settembre 2025 A Corato il settenario di preghiera in onore della Beata Vergine Maria Addolorata
Altri contenuti a tema
A Corato Filippo Melchiorre per discutere dell'emergenza criminalità A Corato Filippo Melchiorre per discutere dell'emergenza criminalità Il senatore di Fratelli d'Italia incontrerà la comunità coratina questo pomeriggio
Tragedia di agosto a Corato: nuove indagini sull’incendio in via San Vito Cronaca Tragedia di agosto a Corato: nuove indagini sull’incendio in via San Vito Il Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del Fuoco di Bari torna sul luogo del rogo per accertare le cause e ricostruire la dinamica
Polizia Locale, incendiate le auto dell'Ispettore Superiore Savino Lamarca Cronaca Polizia Locale, incendiate le auto dell'Ispettore Superiore Savino Lamarca Gli atti di intimidazione si sono verificati nella notte tra l’1 e il 2 settembre
Tragedia di via San Vito: oggi i funerali di Mariangela Ieva, vittima dell'incendio Cronaca Tragedia di via San Vito: oggi i funerali di Mariangela Ieva, vittima dell'incendio La 42enne è morta dopo quattro giorni di agonia. Ancora in corso le indagini per chiarire le cause del rogo
Esplosione in via San Vito, disposto il trasporto in Svizzera per la ragazza di undici anni Cronaca Esplosione in via San Vito, disposto il trasporto in Svizzera per la ragazza di undici anni Riceverà assistenza medica dalle strutture sanitarie svizzere
È morta la donna 42enne ustionata nell'esplosione in via San Vito Cronaca È morta la donna 42enne ustionata nell'esplosione in via San Vito La vicenda è accaduta il 1° agosto
Esplosione in via San Vito, ancora in rianimazione le due donne ustionate Cronaca Esplosione in via San Vito, ancora in rianimazione le due donne ustionate Sono in prognosi riservata
Incendio in via San Vito, esplode una bombola di gas: ustionate due donne Cronaca Incendio in via San Vito, esplode una bombola di gas: ustionate due donne Sul posto la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e il 118: la bimba, in particolare, ha ferite da ustione sul 60% del corpo
Porta Futuro Corato, l'incontro sulla formazione dei tecnici dell’agri-food
3 settembre 2025 Porta Futuro Corato, l'incontro sulla formazione dei tecnici dell’agri-food
“La nostra ultima estate”, lo short film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco
3 settembre 2025 “La nostra ultima estate”, lo short film del coratino Paolo Emilio Addario Chieco
Tragedia di agosto a Corato: nuove indagini sull’incendio in via San Vito
2 settembre 2025 Tragedia di agosto a Corato: nuove indagini sull’incendio in via San Vito
Più accoglienza e sicurezza anche a Corato: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
2 settembre 2025 Più accoglienza e sicurezza anche a Corato: l’infermiere di processo nei Pronto Soccorso della ASL Bari
Polizia Locale, incendiate le auto dell'Ispettore Superiore Savino Lamarca
2 settembre 2025 Polizia Locale, incendiate le auto dell'Ispettore Superiore Savino Lamarca
Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
2 settembre 2025 Da iconico bar di Trani a bistrot (con B&B): così rinasce l’Extra Bar
Per "Il Pendìo " di Corato il concerto della "MINAcciosamente Band "
2 settembre 2025 Per "Il Pendìo" di Corato il concerto della "MINAcciosamente Band"
Degrado alla necropoli di San Magno, intervenuta la Sanb Corato
2 settembre 2025 Degrado alla necropoli di San Magno, intervenuta la Sanb Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.